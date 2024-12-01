01 декабря 2024
30 ноября 2024

В Тюменской области упала стоимость ОСАГО

© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя выплата страховки выросла на 10%
Средняя выплата страховки выросла на 10% Фото:

В Тюменской области стоимость ОСАГО за текущий год снизилась на 3,6%. Об этом сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА). По словам аналитиков, цена упала из-за аккуратных водителей, за которых борются страховщики.

«Средняя цена полиса ОСАГО в регионе за год снизилась с 8 032 до 7 739 рублей. При этом в первом полугодии 2024 года средняя стоимость ОСАГО составила 7 777 рублей», — сообщило издание «РБК Тюмень» со ссылкой на РСА.

Отмечается, что средняя выплата страховки за год выросла на 10%. Она составила 92 тысячи рублей.

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В Тюменской области стоимость ОСАГО за текущий год снизилась на 3,6%. Об этом сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА). По словам аналитиков, цена упала из-за аккуратных водителей, за которых борются страховщики. «Средняя цена полиса ОСАГО в регионе за год снизилась с 8 032 до 7 739 рублей. При этом в первом полугодии 2024 года средняя стоимость ОСАГО составила 7 777 рублей», — сообщило издание «РБК Тюмень» со ссылкой на РСА. Отмечается, что средняя выплата страховки за год выросла на 10%. Она составила 92 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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