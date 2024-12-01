В Тюменской области упала стоимость ОСАГО

Средняя выплата страховки выросла на 10%
В Тюменской области стоимость ОСАГО за текущий год снизилась на 3,6%. Об этом сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА). По словам аналитиков, цена упала из-за аккуратных водителей, за которых борются страховщики.
«Средняя цена полиса ОСАГО в регионе за год снизилась с 8 032 до 7 739 рублей. При этом в первом полугодии 2024 года средняя стоимость ОСАГО составила 7 777 рублей», — сообщило издание «РБК Тюмень» со ссылкой на РСА.
Отмечается, что средняя выплата страховки за год выросла на 10%. Она составила 92 тысячи рублей.
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