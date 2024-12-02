AP сообщило о риске втягивания Турции в конфликт с Россией в Сирии

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Турция поддерживает повстанческие группировки в Сирии
Турция поддерживает повстанческие группировки в Сирии Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Турция может быть вовлечена в конфликт между Россией и Сирией. Об этом сообщает издание AP.

«Всплеск боевых действий повысил вероятность открытия еще одного жестокого, дестабилизирующего фронта на Ближнем Востоке в то время, когда Израиль борется с ХАМАС в Газе и Хезболлой в Ливане <...>. Это также рискует втянуть Россию и Турцию — у каждой из которых есть свои интересы, которые нужно защищать в Сирии...» — пишет AP.

На прошлой неделе началось наступление повстанцев из Сирии, которые получают поддержку от Турции. Возглавляет их исламистская группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана в России террористической организацией и запрещена). В ходе операции был захвачен город Алеппо и вся провинция Идлиб. В настоящее время вооруженные силы повстанцев продвигаются дальше на юг, в сторону Хамы. Российская авиация начала наносить удары по скоплениям боевиков.

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Турция может быть вовлечена в конфликт между Россией и Сирией. Об этом сообщает издание AP. «Всплеск боевых действий повысил вероятность открытия еще одного жестокого, дестабилизирующего фронта на Ближнем Востоке в то время, когда Израиль борется с ХАМАС в Газе и Хезболлой в Ливане <...>. Это также рискует втянуть Россию и Турцию — у каждой из которых есть свои интересы, которые нужно защищать в Сирии...» — пишет AP. На прошлой неделе началось наступление повстанцев из Сирии, которые получают поддержку от Турции. Возглавляет их исламистская группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана в России террористической организацией и запрещена). В ходе операции был захвачен город Алеппо и вся провинция Идлиб. В настоящее время вооруженные силы повстанцев продвигаются дальше на юг, в сторону Хамы. Российская авиация начала наносить удары по скоплениям боевиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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