AP сообщило о риске втягивания Турции в конфликт с Россией в Сирии

Турция может быть вовлечена в конфликт между Россией и Сирией. Об этом сообщает издание AP.
«Всплеск боевых действий повысил вероятность открытия еще одного жестокого, дестабилизирующего фронта на Ближнем Востоке в то время, когда Израиль борется с ХАМАС в Газе и Хезболлой в Ливане <...>. Это также рискует втянуть Россию и Турцию — у каждой из которых есть свои интересы, которые нужно защищать в Сирии...» — пишет AP.
На прошлой неделе началось наступление повстанцев из Сирии, которые получают поддержку от Турции. Возглавляет их исламистская группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана в России террористической организацией и запрещена). В ходе операции был захвачен город Алеппо и вся провинция Идлиб. В настоящее время вооруженные силы повстанцев продвигаются дальше на юг, в сторону Хамы. Российская авиация начала наносить удары по скоплениям боевиков.
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