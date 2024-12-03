Главы МИД НАТО на последней в этом году встрече обсудят российский «Орешник»

Главы Министерств иностранных дел стран НАТО на последней встрече в 2024 году обсудят применение ВС РФ баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в рамках спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.
«Министры, безусловно, обсудят тему применения Россией новой баллистической ракеты средней дальности. Как с точки зрения поддержки Украины и поставок ей средств ПВО, так и в контексте угроз безопасности странам альянса», — цитирует ТАСС источник.
Удар новейшей ракетой «Орешник» был нанесен Россией по заводу «Южмаш», который производит оружие для ВСУ. Удар стал ответом на эскалацию со стороны Запада, который позволил Киеву бить своими дальнобойными ракетами вглубь России.
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