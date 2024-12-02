Альбом Гио Пики вышел 29 ноября (архивное фото)
Российский рэп-исполнитель Гио Пика зачитал строчки про Салехард и Лабытнанги (ЯНАО) в песне «Стрелочка». Трек вошел в новый альбом артиста «Фисташка», который появился в сети 29 ноября.
«Стрелочка легла, как на северах — на полгода мгла. Там Белая стрела, Лабытнанги, Салехард — меж ними ходу месяца на полтора», — поет автор в треке «Стрелочка».
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