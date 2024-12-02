Пенсионеры жалуются губернатору ХМАО на размер выплаты ко Дню округа

Пенсионеры жалуются губернатору ХМАО Руслану Кухаруку, что размер выплаты в честь Дня округа слишком мал. Об этом югорчане массово пишут в соцсетях.
«Что такое сейчас тысяча рублей? Люди здесь проживают много лет, приехали и остались навсегда. Отнеситесь к пенсионерам хорошо!», — написала женщина под постом губернатора в Telegram.
Пенсионеры также обратили внимание на что, что данной суммы часто не хватает, чтобы просто сходить в магазин и купить обычные продукты. Именно из-за жители пенсионного возраста просят губернатора повысить размер выплаты к празднику.
Направлен официальный запрос в департамент внутренней политики ХМАО. Ответ ожидается.
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук проведет прямую линию с земляками пятого декабря. У югорчан есть возможность задать ему вопросы в чат-боте в Telegram, по телефонам горячей линии или на сайте окружного правительства. Трансляция прямой линии запланирована на 16:00.
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