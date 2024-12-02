02 декабря 2024

Пенсионеры жалуются губернатору ХМАО на размер выплаты ко Дню округа

© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионерам выплатят по тысяче рублей к празднику
Пенсионерам выплатят по тысяче рублей к празднику Фото:

Пенсионеры жалуются губернатору ХМАО Руслану Кухаруку, что размер выплаты в честь Дня округа слишком мал. Об этом югорчане массово пишут в соцсетях.

«Что такое сейчас тысяча рублей? Люди здесь проживают много лет, приехали и остались навсегда. Отнеситесь к пенсионерам хорошо!», — написала женщина под постом губернатора в Telegram.

Пенсионеры также обратили внимание на что, что данной суммы часто не хватает, чтобы просто сходить в магазин и купить обычные продукты. Именно из-за жители пенсионного возраста просят губернатора повысить размер выплаты к празднику.

Направлен официальный запрос в департамент внутренней политики ХМАО. Ответ ожидается.

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук проведет прямую линию с земляками пятого декабря. У югорчан есть возможность задать ему вопросы в чат-боте в Telegram, по телефонам горячей линии или на сайте окружного правительства. Трансляция прямой линии запланирована на 16:00.

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Пенсионеры жалуются губернатору ХМАО Руслану Кухаруку, что размер выплаты в честь Дня округа слишком мал. Об этом югорчане массово пишут в соцсетях. «Что такое сейчас тысяча рублей? Люди здесь проживают много лет, приехали и остались навсегда. Отнеситесь к пенсионерам хорошо!», — написала женщина под постом губернатора в Telegram. Пенсионеры также обратили внимание на что, что данной суммы часто не хватает, чтобы просто сходить в магазин и купить обычные продукты. Именно из-за жители пенсионного возраста просят губернатора повысить размер выплаты к празднику. Направлен официальный запрос в департамент внутренней политики ХМАО. Ответ ожидается. Губернатор ХМАО Руслан Кухарук проведет прямую линию с земляками пятого декабря. У югорчан есть возможность задать ему вопросы в чат-боте в Telegram, по телефонам горячей линии или на сайте окружного правительства. Трансляция прямой линии запланирована на 16:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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