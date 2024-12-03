СК РФ займется мужчиной, растягивавшим веревку между деревьями, чтобы сбивать мотоциклистов

Следственный комитет Российской Федерации расследует уголовное дело, фигурант которого растягивал веревки между деревьями, по предварительным данным, из-за шума мотоциклов. В результате одному из мотоциклистов был причинен тяжкий вред здоровью, сообщается в telegram-канале СК России.
«В городском округе Солнечногорск неизвестный начал растягивать веревки между деревьями, по предварительным данным, из-за шума байков. В результате один из мотогонщиков был травмирован, ему причинен тяжкий вред здоровью. По данному факту следственными органами СК России по Московской области расследуется уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», — говорится в сообщении.
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