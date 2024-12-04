У США изменились планы из-за ситуации в Южной Корее

США решили отсрочить военные учения по ядерному сдерживанию КНДР

04 декабря 2024 в 07:41 Размер текста - 17 +

В США решили на время отказаться от проведения учений по ядерному сдерживанию КНДР Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Южная Корея ввела военное положение США приняли решение отсрочить военные учения по ядерному сдерживанию КНДР в связи со внутриполитической ситуацией в Южной Корее. Об этом сообщило корейское агентство «Ренхап». «Учения откладываются», — заявил агентству официальный представитель Пентагона. Новую дату он не уточнил. Первые командно-штабные учения консультативной группы по ядерным вопросам были запланированы на 4—5 декабря в Вашингтоне. В Штатах внимательно следят за ситуацией на Корейском полуострове. «США не были предупреждены об этом объявлении [военного положения] президентом Южной Кореи. Мы серьезно озабочены развитием событий, которые мы наблюдаем в стране», — рассказал представитель совета национальной безопасности США. Его слова передает портал Axios. 3 декабря президент Южной Корей Юн Сок Ель ввел военное положение в стране. По словам южнокорейского лидера, такое решение необходимо для защиты конституционного порядка и борьбы с оппозицией. Позднее Национальное собрание проголосовало за отмену военного положения. Крупнейшая оппозиционная партия «Тобуро» потребовала от главы Южной Кореи уйти в отставку, пригрозив импичментом. Старшие помощники Юн Сок Еля, а также глава его администрации и советник по национальной безопасности, массово написали заявления об увольнении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США приняли решение отсрочить военные учения по ядерному сдерживанию КНДР в связи со внутриполитической ситуацией в Южной Корее. Об этом сообщило корейское агентство «Ренхап». «Учения откладываются», — заявил агентству официальный представитель Пентагона. Новую дату он не уточнил. Первые командно-штабные учения консультативной группы по ядерным вопросам были запланированы на 4—5 декабря в Вашингтоне. В Штатах внимательно следят за ситуацией на Корейском полуострове. «США не были предупреждены об этом объявлении [военного положения] президентом Южной Кореи. Мы серьезно озабочены развитием событий, которые мы наблюдаем в стране», — рассказал представитель совета национальной безопасности США. Его слова передает портал Axios. 3 декабря президент Южной Корей Юн Сок Ель ввел военное положение в стране. По словам южнокорейского лидера, такое решение необходимо для защиты конституционного порядка и борьбы с оппозицией. Позднее Национальное собрание проголосовало за отмену военного положения. Крупнейшая оппозиционная партия «Тобуро» потребовала от главы Южной Кореи уйти в отставку, пригрозив импичментом. Старшие помощники Юн Сок Еля, а также глава его администрации и советник по национальной безопасности, массово написали заявления об увольнении.