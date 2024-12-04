У США изменились планы из-за ситуации в Южной Корее

США решили отсрочить военные учения по ядерному сдерживанию КНДР
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Петербургский международный экономический форум ПМЭФ 2016. Третий день. Санкт-Петербург, флаг южной кореи
В США решили на время отказаться от проведения учений по ядерному сдерживанию КНДР Фото:
новость из сюжета
Южная Корея ввела военное положение

США приняли решение отсрочить военные учения по ядерному сдерживанию КНДР в связи со внутриполитической ситуацией в Южной Корее. Об этом сообщило корейское агентство «Ренхап».

«Учения откладываются», — заявил агентству официальный представитель Пентагона. Новую дату он не уточнил. Первые командно-штабные учения консультативной группы по ядерным вопросам были запланированы на 4—5 декабря в Вашингтоне.

В Штатах внимательно следят за ситуацией на Корейском полуострове. «США не были предупреждены об этом объявлении [военного положения] президентом Южной Кореи. Мы серьезно озабочены развитием событий, которые мы наблюдаем в стране», — рассказал представитель совета национальной безопасности США. Его слова передает портал Axios.

3 декабря президент Южной Корей Юн Сок Ель ввел военное положение в стране. По словам южнокорейского лидера, такое решение необходимо для защиты конституционного порядка и борьбы с оппозицией. Позднее Национальное собрание проголосовало за отмену военного положения.

Крупнейшая оппозиционная партия «Тобуро» потребовала от главы Южной Кореи уйти в отставку, пригрозив импичментом. Старшие помощники Юн Сок Еля, а также глава его администрации и советник по национальной безопасности, массово написали заявления об увольнении.

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США приняли решение отсрочить военные учения по ядерному сдерживанию КНДР в связи со внутриполитической ситуацией в Южной Корее. Об этом сообщило корейское агентство «Ренхап». «Учения откладываются», — заявил агентству официальный представитель Пентагона. Новую дату он не уточнил. Первые командно-штабные учения консультативной группы по ядерным вопросам были запланированы на 4—5 декабря в Вашингтоне. В Штатах внимательно следят за ситуацией на Корейском полуострове. «США не были предупреждены об этом объявлении [военного положения] президентом Южной Кореи. Мы серьезно озабочены развитием событий, которые мы наблюдаем в стране», — рассказал представитель совета национальной безопасности США. Его слова передает портал Axios. 3 декабря президент Южной Корей Юн Сок Ель ввел военное положение в стране. По словам южнокорейского лидера, такое решение необходимо для защиты конституционного порядка и борьбы с оппозицией. Позднее Национальное собрание проголосовало за отмену военного положения. Крупнейшая оппозиционная партия «Тобуро» потребовала от главы Южной Кореи уйти в отставку, пригрозив импичментом. Старшие помощники Юн Сок Еля, а также глава его администрации и советник по национальной безопасности, массово написали заявления об увольнении.
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