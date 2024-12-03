В Тюменской области простятся с контрактником, погибшим в зоне СВО

Прощание с молодым человек состоится 5 декабря
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Ялуторовске Тюменской области похоронят штурмовика, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в городской администрации.
«Данил Валерьевич Кинс родился 4 мая 2003 года в Ялуторовске. 26 апреля 2024 года Данил подписал контракт с Министерством обороны РФ. Штурмовик мотострелкового отдельного отряда, рядовой Кинс Данил погиб при выполнении задач в ходе СВО», — сообщили в мэрии.
Денису был 21 год. Прощание пройдет 5 декабря в Сретенском соборе в Ялуторовске.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!