03 декабря 2024

В Тюменской области простятся с контрактником, погибшим в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с молодым человек состоится 5 декабря
Прощание с молодым человек состоится 5 декабря Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Ялуторовске Тюменской области похоронят штурмовика, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в городской администрации.

«Данил Валерьевич Кинс родился 4 мая 2003 года в Ялуторовске. 26 апреля 2024 года Данил подписал контракт с Министерством обороны РФ. Штурмовик мотострелкового отдельного отряда, рядовой Кинс Данил погиб при выполнении задач в ходе СВО», — сообщили в мэрии.

Денису был 21 год. Прощание пройдет 5 декабря в Сретенском соборе в Ялуторовске. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ялуторовске Тюменской области похоронят штурмовика, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в городской администрации. «Данил Валерьевич Кинс родился 4 мая 2003 года в Ялуторовске. 26 апреля 2024 года Данил подписал контракт с Министерством обороны РФ. Штурмовик мотострелкового отдельного отряда, рядовой Кинс Данил погиб при выполнении задач в ходе СВО», — сообщили в мэрии. Денису был 21 год. Прощание пройдет 5 декабря в Сретенском соборе в Ялуторовске. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...