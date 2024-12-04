Челябинские мини-трактора строят укрепления на фронте в зоне СВО

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Депутат Валерий Филиппов ознакомился с производством техники
Депутат Валерий Филиппов ознакомился с производством техники Фото:

Депутат заксобрания Челябинской области Валерий Филиппов и глава Еманжелинского района Евгений Светлов ознакомились с производством мини-тракторов, которые используются при строительстве укреплений в зоне СВО. Об этом в своем аккаунте в соцсетях сообщил Светлов.

«Продукция предприятия успешно выполняет боевые задачи по строительству укрепсооружений на передовой в зоне СВО. И, по отзывам наших военнослужащих, зарекомендовала себя как исключительно надежная и удобная в эксплуатации», — сообщил Светлов.

Предприятие работает с 2000 года. Здесь налажен выпуск линейки мини-тракторов и навесного оборудования собственного производства для сельскохозяйственных, коммунальных, дорожных, бытовых нужд.

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Депутат заксобрания Челябинской области Валерий Филиппов и глава Еманжелинского района Евгений Светлов ознакомились с производством мини-тракторов, которые используются при строительстве укреплений в зоне СВО. Об этом в своем аккаунте в соцсетях сообщил Светлов. «Продукция предприятия успешно выполняет боевые задачи по строительству укрепсооружений на передовой в зоне СВО. И, по отзывам наших военнослужащих, зарекомендовала себя как исключительно надежная и удобная в эксплуатации», — сообщил Светлов. Предприятие работает с 2000 года. Здесь налажен выпуск линейки мини-тракторов и навесного оборудования собственного производства для сельскохозяйственных, коммунальных, дорожных, бытовых нужд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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