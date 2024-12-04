Челябинские мини-трактора строят укрепления на фронте в зоне СВО

Депутат заксобрания Челябинской области Валерий Филиппов и глава Еманжелинского района Евгений Светлов ознакомились с производством мини-тракторов, которые используются при строительстве укреплений в зоне СВО. Об этом в своем аккаунте в соцсетях сообщил Светлов.
«Продукция предприятия успешно выполняет боевые задачи по строительству укрепсооружений на передовой в зоне СВО. И, по отзывам наших военнослужащих, зарекомендовала себя как исключительно надежная и удобная в эксплуатации», — сообщил Светлов.
Предприятие работает с 2000 года. Здесь налажен выпуск линейки мини-тракторов и навесного оборудования собственного производства для сельскохозяйственных, коммунальных, дорожных, бытовых нужд.
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