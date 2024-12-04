04 декабря 2024

У «Уральского управления строительной экспертизы» отозвали лицензию

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Реорганизация компании длилась год (архивное фото) Фото:

Федеральная служба по аккредитации по инициативе владельца отозвала лицензию у «Уральского управления строительной экспертизы», которое занималась в том числе негосударственной экспертизой результатов инженерных изысканий и проектной документации. Это решение стало заключительным этапом в реорганизации компании, которая продлилась более года.

Перед переустройством, еще осенью 2023 года, было создано другое юрлицо — «Уральское управление строительной экспертизы — Е», которое прошло государственную аккредитацию на соответствие необходимым требованиям. И уже зимой 2024 года специалисты приступили к выполнению экспертизы в составе новой организации, следует из данных с портала единого государственного реестра заключений (ГИС ЕГРЗ).

За это время компания провела около 200 экспертиз для ведущих застройщиков Екатеринбурга. Среди них «Эталон», ЛСР, «Астон», «Атомстройкомплекс», «Брусника», УГМК, «Железно», СКМ и другие.

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Федеральная служба по аккредитации по инициативе владельца отозвала лицензию у «Уральского управления строительной экспертизы», которое занималась в том числе негосударственной экспертизой результатов инженерных изысканий и проектной документации. Это решение стало заключительным этапом в реорганизации компании, которая продлилась более года. Перед переустройством, еще осенью 2023 года, было создано другое юрлицо — «Уральское управление строительной экспертизы — Е», которое прошло государственную аккредитацию на соответствие необходимым требованиям. И уже зимой 2024 года специалисты приступили к выполнению экспертизы в составе новой организации, следует из данных с портала единого государственного реестра заключений (ГИС ЕГРЗ). За это время компания провела около 200 экспертиз для ведущих застройщиков Екатеринбурга. Среди них «Эталон», ЛСР, «Астон», «Атомстройкомплекс», «Брусника», УГМК, «Железно», СКМ и другие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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