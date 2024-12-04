У «Уральского управления строительной экспертизы» отозвали лицензию

05 декабря 2024 в 08:59 Размер текста - 17 +

Реорганизация компании длилась год (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Федеральная служба по аккредитации по инициативе владельца отозвала лицензию у «Уральского управления строительной экспертизы», которое занималась в том числе негосударственной экспертизой результатов инженерных изысканий и проектной документации. Это решение стало заключительным этапом в реорганизации компании, которая продлилась более года. Перед переустройством, еще осенью 2023 года, было создано другое юрлицо — «Уральское управление строительной экспертизы — Е», которое прошло государственную аккредитацию на соответствие необходимым требованиям. И уже зимой 2024 года специалисты приступили к выполнению экспертизы в составе новой организации, следует из данных с портала единого государственного реестра заключений (ГИС ЕГРЗ). За это время компания провела около 200 экспертиз для ведущих застройщиков Екатеринбурга. Среди них «Эталон», ЛСР, «Астон», «Атомстройкомплекс», «Брусника», УГМК, «Железно», СКМ и другие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Федеральная служба по аккредитации по инициативе владельца отозвала лицензию у «Уральского управления строительной экспертизы», которое занималась в том числе негосударственной экспертизой результатов инженерных изысканий и проектной документации. Это решение стало заключительным этапом в реорганизации компании, которая продлилась более года. Перед переустройством, еще осенью 2023 года, было создано другое юрлицо — «Уральское управление строительной экспертизы — Е», которое прошло государственную аккредитацию на соответствие необходимым требованиям. И уже зимой 2024 года специалисты приступили к выполнению экспертизы в составе новой организации, следует из данных с портала единого государственного реестра заключений (ГИС ЕГРЗ). За это время компания провела около 200 экспертиз для ведущих застройщиков Екатеринбурга. Среди них «Эталон», ЛСР, «Астон», «Атомстройкомплекс», «Брусника», УГМК, «Железно», СКМ и другие.