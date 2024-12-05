Путин исполнит новогодние мечты детей

Президент России Владимир Путин подтвердил свое участие в новогодней благотворительной акции «Елка желаний», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Эта акция нацелена на помощь детям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, и проводится в России ежегодно с 2018 года.
«Да. Планирует», — заявил Песков в ответ на вопрос об участии российского лидера в акции. Его слова передает ТАСС.
Всероссийская акция «Елка желаний» оказывает поддержку детям-сиротам, детям с ограниченными возможностями и одаренным ребятам. За время проведения акции было исполнено более 213 тысяч детских желаний на общую сумму свыше 2,7 миллиарда рублей благодаря усилиям госструктур, коммерческих организаций и частных лиц.
В прошлом году президент России Владимир Путин помог восьмилетней Кристине из Южно-Сахалинска отправиться на Байкал. По словам девочки, это была ее мечта. После исполнения желания ребенка Путин созвонился с Кристиной пожелал ей успехов в учебе и спорте с новом году.
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