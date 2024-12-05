Лавров назвал условия переговоров по Украине

Лавров: мирные инициативы по Украине должны учитывать несколько вопросов
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Сергей Лавров высказался о мирном урегулировании конфликта на Украине
Сергей Лавров высказался о мирном урегулировании конфликта на Украине Фото:

Предложения по мирному урегулированию конфликта на Украине должны предусматривать решение ряда вопросов, среди которых, например, вопрос, связанный с правами человека. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания СМИД ОБСЕ. 

«Любые инициативы по мирному урегулированию на Украине должны учитывать как вопросы безопасности, так и проблемы, связанные с правами человека», — сказал Сергей Лавров. Трансляция его выступления ведется в официальной группе российского МИДа в VK. 

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прямо сейчас оснований для переговоров между Россией и Украиной нет. При этом отмечал, что российская сторона приветствует все посреднические инициативы другие стран, направленные на организацию диалога между конфликтующими сторонами. Российский президент Владимир Путин во время своих публичных выступлений также неоднократно заявлял о готовности России к диалогу по Украине, но с учетом «ситуации на земле».

Издание The Wall Street Journal, в свою очередь, 5 декабря опубликовало статью, в которой говорилось, что Украина планирует сообщить о своей готовности к миру. Украинские власти эту публикацию на данный момент не комментировали. 

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Предложения по мирному урегулированию конфликта на Украине должны предусматривать решение ряда вопросов, среди которых, например, вопрос, связанный с правами человека. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания СМИД ОБСЕ.  «Любые инициативы по мирному урегулированию на Украине должны учитывать как вопросы безопасности, так и проблемы, связанные с правами человека», — сказал Сергей Лавров. Трансляция его выступления ведется в официальной группе российского МИДа в VK.  Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прямо сейчас оснований для переговоров между Россией и Украиной нет. При этом отмечал, что российская сторона приветствует все посреднические инициативы другие стран, направленные на организацию диалога между конфликтующими сторонами. Российский президент Владимир Путин во время своих публичных выступлений также неоднократно заявлял о готовности России к диалогу по Украине, но с учетом «ситуации на земле». Издание The Wall Street Journal, в свою очередь, 5 декабря опубликовало статью, в которой говорилось, что Украина планирует сообщить о своей готовности к миру. Украинские власти эту публикацию на данный момент не комментировали. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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