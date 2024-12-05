Силуанов после упрека Путина пообещал «ипотеку без проблем»

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Проблем с ипотекой не будет, пообещал министр Антон Силуанов
Проблем с ипотекой не будет, пообещал министр Антон Силуанов Фото:

В России не будет проблем с семейной ипотекой. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов после замечания президента РФ Владимира Путина о том, что не нужно скрывать условия по льготному кредитованию ради борьбы с инфляцией.

«Все желающие получить семейную ипотеку не имеют никаких проблем и не будут иметь проблем», — сказал Силуанов. Заявление прозвучало в эфире телеканала «Россия 1». 

Ранее Путин призвал не скрывать условия по льготному кредитованию ради борьбы с инфляцией. Так он прокомментировал лимиты по семейной ипотеке. Упрек прозвучал во время совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

В ноябре Силуанов также подтвердил, что программа «Семейная ипотека» будет продолжать функционировать с льготной процентной ставкой в 6%. Лимит будет увеличен на 2,4 триллиона рублей.

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В России не будет проблем с семейной ипотекой. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов после замечания президента РФ Владимира Путина о том, что не нужно скрывать условия по льготному кредитованию ради борьбы с инфляцией. «Все желающие получить семейную ипотеку не имеют никаких проблем и не будут иметь проблем», — сказал Силуанов. Заявление прозвучало в эфире телеканала «Россия 1».  Ранее Путин призвал не скрывать условия по льготному кредитованию ради борьбы с инфляцией. Так он прокомментировал лимиты по семейной ипотеке. Упрек прозвучал во время совета по стратегическому развитию и нацпроектам. В ноябре Силуанов также подтвердил, что программа «Семейная ипотека» будет продолжать функционировать с льготной процентной ставкой в 6%. Лимит будет увеличен на 2,4 триллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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