Силуанов после упрека Путина пообещал «ипотеку без проблем»

В России не будет проблем с семейной ипотекой. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов после замечания президента РФ Владимира Путина о том, что не нужно скрывать условия по льготному кредитованию ради борьбы с инфляцией.
«Все желающие получить семейную ипотеку не имеют никаких проблем и не будут иметь проблем», — сказал Силуанов. Заявление прозвучало в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее Путин призвал не скрывать условия по льготному кредитованию ради борьбы с инфляцией. Так он прокомментировал лимиты по семейной ипотеке. Упрек прозвучал во время совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
В ноябре Силуанов также подтвердил, что программа «Семейная ипотека» будет продолжать функционировать с льготной процентной ставкой в 6%. Лимит будет увеличен на 2,4 триллиона рублей.
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