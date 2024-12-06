«Астон» предоставил суду доказательства права на развитие территории в Пионерском районе

Суд отложил заседание по стройке на Советской в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новостройки.Тюмень, многоэтажка, новостройки, строительство, стройка, новостройка, астон
«Астон» имеет на руках всю доказательную фактуру Фото:

Арбитражный суд Свердловской области отложил разбирательства по делу о законности развития участка на улице Советская в Екатеринбурге. Следующее заседание состоится в конце декабря, передает корреспондент URA.RU.

Иск к компании «Астон. История» и Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области в июне 2024 года подала региональная прокуратура. Ведомство потребовало признать незаконной сделку по продаже земли и вернуть участок в собственность областных властей.

При этом незадолго до подачи искового заявления было проведено совещание, в котором приняли участие прокурор Екатеринбурга, представители администрации города и компании «Астон. История». Никаких нарушений надзорным органом зафиксировано не было.

В судебном процессе представители девелопера представили исчерпывающую документацию, подкрепленную заключениями и экспертизами. В компании рассчитывают, что разбирательства завершатся в ближайшее время, после чего строительство многоквартирного дома возобновится, и девелопер сможет выполнить в полном объеме обязательства перед 37 дольщиками, которые приобрели квартиры.

Кроме того, «Астон. История» завершит ремонт соседних пятиэтажек и благоустройство дворовых территорий. Эти работы застройщик взял на себя при старте строительства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Арбитражный суд Свердловской области отложил разбирательства по делу о законности развития участка на улице Советская в Екатеринбурге. Следующее заседание состоится в конце декабря, передает корреспондент URA.RU. Иск к компании «Астон. История» и Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области в июне 2024 года подала региональная прокуратура. Ведомство потребовало признать незаконной сделку по продаже земли и вернуть участок в собственность областных властей. При этом незадолго до подачи искового заявления было проведено совещание, в котором приняли участие прокурор Екатеринбурга, представители администрации города и компании «Астон. История». Никаких нарушений надзорным органом зафиксировано не было. В судебном процессе представители девелопера представили исчерпывающую документацию, подкрепленную заключениями и экспертизами. В компании рассчитывают, что разбирательства завершатся в ближайшее время, после чего строительство многоквартирного дома возобновится, и девелопер сможет выполнить в полном объеме обязательства перед 37 дольщиками, которые приобрели квартиры. Кроме того, «Астон. История» завершит ремонт соседних пятиэтажек и благоустройство дворовых территорий. Эти работы застройщик взял на себя при старте строительства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...