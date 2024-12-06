«Астон» предоставил суду доказательства права на развитие территории в Пионерском районе

Суд отложил заседание по стройке на Советской в Екатеринбурге

06 декабря 2024 в 15:50 Размер текста - 17 +

«Астон» имеет на руках всю доказательную фактуру Фото: Денис Моргунов © URA.RU Арбитражный суд Свердловской области отложил разбирательства по делу о законности развития участка на улице Советская в Екатеринбурге. Следующее заседание состоится в конце декабря, передает корреспондент URA.RU. Иск к компании «Астон. История» и Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области в июне 2024 года подала региональная прокуратура. Ведомство потребовало признать незаконной сделку по продаже земли и вернуть участок в собственность областных властей. При этом незадолго до подачи искового заявления было проведено совещание, в котором приняли участие прокурор Екатеринбурга, представители администрации города и компании «Астон. История». Никаких нарушений надзорным органом зафиксировано не было. В судебном процессе представители девелопера представили исчерпывающую документацию, подкрепленную заключениями и экспертизами. В компании рассчитывают, что разбирательства завершатся в ближайшее время, после чего строительство многоквартирного дома возобновится, и девелопер сможет выполнить в полном объеме обязательства перед 37 дольщиками, которые приобрели квартиры. Кроме того, «Астон. История» завершит ремонт соседних пятиэтажек и благоустройство дворовых территорий. Эти работы застройщик взял на себя при старте строительства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арбитражный суд Свердловской области отложил разбирательства по делу о законности развития участка на улице Советская в Екатеринбурге. Следующее заседание состоится в конце декабря, передает корреспондент URA.RU. Иск к компании «Астон. История» и Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области в июне 2024 года подала региональная прокуратура. Ведомство потребовало признать незаконной сделку по продаже земли и вернуть участок в собственность областных властей. При этом незадолго до подачи искового заявления было проведено совещание, в котором приняли участие прокурор Екатеринбурга, представители администрации города и компании «Астон. История». Никаких нарушений надзорным органом зафиксировано не было. В судебном процессе представители девелопера представили исчерпывающую документацию, подкрепленную заключениями и экспертизами. В компании рассчитывают, что разбирательства завершатся в ближайшее время, после чего строительство многоквартирного дома возобновится, и девелопер сможет выполнить в полном объеме обязательства перед 37 дольщиками, которые приобрели квартиры. Кроме того, «Астон. История» завершит ремонт соседних пятиэтажек и благоустройство дворовых территорий. Эти работы застройщик взял на себя при старте строительства.