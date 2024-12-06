06 декабря 2024

Спортсмен из ХМАО взял серебро на Кубке России по биатлону

Никита Поршнев из ХМАО занял второе место на Кубке России по биатлону
© Служба новостей «URA.RU»
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Никита Поршнев занял второе место в гонке преследования в Ханты-Мансийске (Архивное фото)
Никита Поршнев занял второе место в гонке преследования в Ханты-Мансийске (Архивное фото) Фото:

Спортсмен из ХМАО Никита Поршнев занял второе место на «Альфа-Банк Кубке России» по биатлону в Ханты-Мансийске. Мужчина участвовал в гонке преследования, сообщили в департаменте физической культуры и спорта Югры. 

«В столице Югры завершился второй день очередного этапа „Альфа-Банк Кубка России“ по биатлону. В гонках преследования на пьедестал взошли: Никита Поршнев», — рассказали в telegram-канале департамента. 

Первое место в гонке преследования взял свердловчанин Даниил Серохвостов. Бронзу получил спортсмен из Беларуси Антон Смольский. 

Ранее URA.RU сообщало, что спортсмены разыграли победу на Кубке международной лиги клубного биатлона в ХМАО с помощью игры в «камень — ножницы — бумага». Первое место занял Карим Халили, второе Даниил Серохвостов.

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Спортсмен из ХМАО Никита Поршнев занял второе место на «Альфа-Банк Кубке России» по биатлону в Ханты-Мансийске. Мужчина участвовал в гонке преследования, сообщили в департаменте физической культуры и спорта Югры.  «В столице Югры завершился второй день очередного этапа „Альфа-Банк Кубка России“ по биатлону. В гонках преследования на пьедестал взошли: Никита Поршнев», — рассказали в telegram-канале департамента.  Первое место в гонке преследования взял свердловчанин Даниил Серохвостов. Бронзу получил спортсмен из Беларуси Антон Смольский.  Ранее URA.RU сообщало, что спортсмены разыграли победу на Кубке международной лиги клубного биатлона в ХМАО с помощью игры в «камень — ножницы — бумага». Первое место занял Карим Халили, второе Даниил Серохвостов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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