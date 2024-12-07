Актер из сериала «Моя прекрасная няня» умер от онкологии. Фото

Польский актер Тым, игравший в «Моей прекрасной няне», скончался
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Станислав Тым ушел из жизни на 88-м году жизни
Станислав Тым ушел из жизни на 88-м году жизни Фото:

Польский актер Станислав Тым, ставший знаменитым благодаря ремейку американского сериала «Моя прекрасная няня», скончался 6 декабря. Ему было 87 лет. Причиной смерти стал рак.

«Тым почти двадцать лет сражался с раком», — пишет польское издание Goniec. Там добавили, что актер умер 6 декабря на 88-м году жизни. 

Станислав Тым 20 лет боролся с онкологией
Станислав Тым 20 лет боролся с онкологией
Фото:

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Польский актер Станислав Тым, ставший знаменитым благодаря ремейку американского сериала «Моя прекрасная няня», скончался 6 декабря. Ему было 87 лет. Причиной смерти стал рак. «Тым почти двадцать лет сражался с раком», — пишет польское издание Goniec. Там добавили, что актер умер 6 декабря на 88-м году жизни. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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