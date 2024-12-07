Станислав Тым ушел из жизни на 88-м году жизни
Польский актер Станислав Тым, ставший знаменитым благодаря ремейку американского сериала «Моя прекрасная няня», скончался 6 декабря. Ему было 87 лет. Причиной смерти стал рак.
«Тым почти двадцать лет сражался с раком», — пишет польское издание Goniec. Там добавили, что актер умер 6 декабря на 88-м году жизни.
Станислав Тым 20 лет боролся с онкологией
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