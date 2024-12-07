ВС РФ установили контроль над селом Берестки, расположенным в ДНР. В Курской области прогнозируется быстрое завершение освобождения региона от украинских войск. В это время ВСУ усиливают свои позиции в Купянске. Об основных событиях специальной операции за 7 декабря рассказывает материал URA.RU.
ВС РФ освободили Берестки в ДНР
Российские военные установили контроль над Берестками на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Курская область будет вскоре освобождена
Курская область скоро будет освобождена, уверен исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн. Он отметил, что предстоит восстановление поврежденной инфраструктуры, однако выразил оптимизм относительно быстрых изменений.
ВС РФ достигли скорости продвижения в 500 метров ежедневно
По данным немецкого новостного портала T-online, ВС РФ в зоне спецоперации ежедневно продвигаются на 500 метров и добиваются успехов. Российская армия добивается целей на различных участках фронта, включая районы Покровска, Романовки и Работино.
Украина перебросила резервы к Купянску
Командование ВСУ перебросило значительные резервы к Купянску. В ходе боевых действий на этом направлении произошел переход к позиционным боям из-за усиления. Российские войска продолжают эффективно уничтожать новые поступления украинских бойцов, нанося основные удары с севера и юга Купянска.
На Украине попросили о передышке в конфликте с Россией
Глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская заявила, что украинским войскам нужна передышка в боевых действиях с российской армией. Она отметила, что ВСУ находятся в тяжелом положении, в то время как российские войска только усиливаются и имеют больше ресурсов. Берлинская выразила опасения, что украинские силы «висят на канатах» и задыхаются, а россияне уже переорганизовались, извлекая уроки из своих прежних ошибок.
Российские военные взяли под контроль трассу Красноармейск — Днепропетровск
Российские военные взяли под контроль трассу Красноармейск — Днепропетровск. Эта дорога является ключевой для ВСУ и использовалась для снабжения войск.
Украина получила вторую партию самолетов F-16 из Дании
Украина получила вторую партию истребителей F-16 от Дании, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. Он отметил, что эти самолеты уже используются в боях против России, и выразил надежду на более решительные действия со стороны всех партнеров.
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