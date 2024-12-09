В Челябинске студентка пыталась покончить с собой

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Трудовая книжка. Челябинск, студенческий билет, учащийся, студент
Врачи смогли спасти юную студентку Фото:

В Челябинске студентка одного из местных вузов пыталась покончить с собой. Врачи смогли спасти ей жизнь, рассказал источник в медицинской сфере.

«Девушку доставили в больницу №3 на скорой помощи с высотной травмой. Врачи смогли спасти ее», — рассказал источник.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что следователем следственного отдела по Челябинску устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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В Челябинске студентка одного из местных вузов пыталась покончить с собой. Врачи смогли спасти ей жизнь, рассказал источник в медицинской сфере. «Девушку доставили в больницу №3 на скорой помощи с высотной травмой. Врачи смогли спасти ее», — рассказал источник. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что следователем следственного отдела по Челябинску устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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