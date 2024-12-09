В Челябинске студентка пыталась покончить с собой

Врачи смогли спасти юную студентку
В Челябинске студентка одного из местных вузов пыталась покончить с собой. Врачи смогли спасти ей жизнь, рассказал источник в медицинской сфере.
«Девушку доставили в больницу №3 на скорой помощи с высотной травмой. Врачи смогли спасти ее», — рассказал источник.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что следователем следственного отдела по Челябинску устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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