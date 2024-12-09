WP: Асад отказался от предложения США, которое могло его спасти

Покинувший пост президента Сирии Башар Асад отклонил предложение США, которое могло помочь ему сохранить власть. Вашингтон через ОАЭ инициировал сделку, в рамках которой обещал отменить санкции против Сирии. Об этом пишет The Washington Post.
«Башар Асад незадолго до наступления повстанцев отклонил предложение США, которое могло бы укрепить его власть», — говорится в материале газеты. Там добавили, что США через ОАЭ предложили Асаду сделку: отмену санкций в обмен на ограничение поставок Ираном средств ливанской группировке «Хезболла» через Сирию.
Асад также не воспользовался возможностью наладить отношения с Турцией. Эта страна была готова восстановить связи в обмен на сдерживание курдских сил и возвращение беженцев, заключил автор.
В конце ноября 2024 года в Сирии обострился конфликт между правительственными войсками Башара Асада и оппозицией с поддержкой террористов. 8 декабря повстанцы захватили Дамаск, и Асад ушел в отставку с поста президента, экстренно покинув страну.
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