Пермский завод ищет продавца газировки за зарплату в 160 тысяч

Очерский завод напитков ищет менеджера на зарплату в 160 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Знание рынка безалкогольных напитков будет для сотрудника преимуществом
Знание рынка безалкогольных напитков будет для сотрудника преимуществом Фото:

Очерский завод напитков ищет руководителя отдела продаж на зарплату в 160 тысяч рублей. Такие деньги крупное пермское предприятие, которое занимается производством безалкогольной продукции, готово платить специалисту с опытом работы не менее трех лет и знанием системы Bitrix24.

«Специалисту предстоит заниматься управлением команды, обучением и мотивацией сотрудников. В перечень задач также входят взаимодействие с клиентами и ключевыми партнерами и разработка мероприятий для повышения уровня продаж. Уровень заработной платы составляет от 80 тысяч до 160 тысяч рублей», — сообщается в описании вакансии на сайте HeadHunter.

В объявлении работодатель уточняет, что сотрудника ожидает пятидневная трудовая неделя в офисе с современной техникой. Знание рынка безалкогольной продукции будет преимуществом. Очерский завод напитков выпускает газированную и минеральную воду, квас, лимонад и морсы. Объемы производства предприятия составляют более миллиона бутылок в месяц.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае Лысьвенский механический завод ищет генерального директора. Топ-менеджеру обещают платить зарплату в 700 тысяч рублей с потенциальным ростом до миллиона рублей.

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Очерский завод напитков ищет руководителя отдела продаж на зарплату в 160 тысяч рублей. Такие деньги крупное пермское предприятие, которое занимается производством безалкогольной продукции, готово платить специалисту с опытом работы не менее трех лет и знанием системы Bitrix24. «Специалисту предстоит заниматься управлением команды, обучением и мотивацией сотрудников. В перечень задач также входят взаимодействие с клиентами и ключевыми партнерами и разработка мероприятий для повышения уровня продаж. Уровень заработной платы составляет от 80 тысяч до 160 тысяч рублей», — сообщается в описании вакансии на сайте HeadHunter. В объявлении работодатель уточняет, что сотрудника ожидает пятидневная трудовая неделя в офисе с современной техникой. Знание рынка безалкогольной продукции будет преимуществом. Очерский завод напитков выпускает газированную и минеральную воду, квас, лимонад и морсы. Объемы производства предприятия составляют более миллиона бутылок в месяц. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае Лысьвенский механический завод ищет генерального директора. Топ-менеджеру обещают платить зарплату в 700 тысяч рублей с потенциальным ростом до миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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