Власти ХМАО назвали сроки открытия центра для военной подготовки детей

Круглогодичный учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» начнет работу в 2027 году. Объект строится в Ханты-Мансийском районе, он станет современным комплексом для подготовки молодежи к военной службе, сообщили власти ХМАО на официальном сайте.
«Круглогодичный учебный центр военно-патриотического воспитания молодежи „Авангард“ должен появиться в Югре к 2027 году. Объект, рассчитанный на 240 курсантов, будет располагаться в Ханты-Мансийском районе», — указано в публикации на сайте окружного правительства.
На территории центра разместятся учебно-досуговый корпус, пневматический тир, строевой плац, полоса препятствий и спортивные площадки. Проект реализуется в рамках поручения президента России Владимира Путина, который инициировал создание таких объектов в каждом регионе страны.
Проект реализуется в рамках сотрудничества с фондом поддержки научно-проектной деятельности «Национальное интеллектуальное развитие». Строительство центра военно-патриотического воспитания «Авангард» входит в план мероприятий на 2025 год, утвержденный правительством Югры. Также в него включены разработка концепции развития кадетской школы-интерната имени Героя Советского Союза Ивана Безноскова, интеграция образовательного контента платформы «Авангард» с региональной цифровой образовательной системой и проведение мероприятий по допризывной подготовке и военно-патриотическому воспитанию молодежи.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО назвали образовательные центры, которые построят за счет нового нацпроекта «Молодежь и дети». Это лицей в Ханты-Мансийске, университетский кампус в Сургуте, центры «Авангард» и «Добрино».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!