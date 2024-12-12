Сутки снегопадов в Прикамье обеспечит циклон со Средней Волги

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Осадками охватит всю территорию Пермского края
Осадками охватит всю территорию Пермского края Фото:

Под влиянием средневолжского циклона на территории Прикамья в пятницу, 13 декабря, снегопады продержатся сутки. Об этом сообщили специалисты ГИС-центра ПГНИУ. По данным метеорологов, изменение погоды уже ощутили жители Чернушки.

«Выходящий на Пермский край юго-западный циклон со Средней Волги обеспечит в течение ближайших суток снегопады на всей территории региона. В Перми снег будет более интенсивным утром (13 декабря — прим. URA.RU). Далее засыпать осадками будет центральные и северные районы», — пояснили метеорологи в своем telegram-канале.

Днем на юге региона и в краевом центре снегопады ослабеют или даже прекратятся. Но в субботу вновь прогнозируется умеренный снег. Ранее пермяков о непогоде предупреждало МЧС. Об ухудшении погодных условий сообщали и сотрудники Госавтоинспекции.

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Под влиянием средневолжского циклона на территории Прикамья в пятницу, 13 декабря, снегопады продержатся сутки. Об этом сообщили специалисты ГИС-центра ПГНИУ. По данным метеорологов, изменение погоды уже ощутили жители Чернушки. «Выходящий на Пермский край юго-западный циклон со Средней Волги обеспечит в течение ближайших суток снегопады на всей территории региона. В Перми снег будет более интенсивным утром (13 декабря — прим. URA.RU). Далее засыпать осадками будет центральные и северные районы», — пояснили метеорологи в своем telegram-канале. Днем на юге региона и в краевом центре снегопады ослабеют или даже прекратятся. Но в субботу вновь прогнозируется умеренный снег. Ранее пермяков о непогоде предупреждало МЧС. Об ухудшении погодных условий сообщали и сотрудники Госавтоинспекции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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