Сутки снегопадов в Прикамье обеспечит циклон со Средней Волги

Под влиянием средневолжского циклона на территории Прикамья в пятницу, 13 декабря, снегопады продержатся сутки. Об этом сообщили специалисты ГИС-центра ПГНИУ. По данным метеорологов, изменение погоды уже ощутили жители Чернушки.
«Выходящий на Пермский край юго-западный циклон со Средней Волги обеспечит в течение ближайших суток снегопады на всей территории региона. В Перми снег будет более интенсивным утром (13 декабря — прим. URA.RU). Далее засыпать осадками будет центральные и северные районы», — пояснили метеорологи в своем telegram-канале.
Днем на юге региона и в краевом центре снегопады ослабеют или даже прекратятся. Но в субботу вновь прогнозируется умеренный снег. Ранее пермяков о непогоде предупреждало МЧС. Об ухудшении погодных условий сообщали и сотрудники Госавтоинспекции.
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