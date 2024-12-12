Пермяк отсудил у АЗС свыше 137 тысяч рублей за ошибку в обслуживании

Житель Перми добился компенсации от городской АЗС за допущенную ошибку в обслуживании. Действия сотрудника станции привели к поломке автомобиля, пояснила пресс-служба Пермского краевого суда.
«В пользу собственника поврежденной машины взысканы стоимость ремонта, компенсация морального вреда и штраф за невыплату ущерба в добровольном порядке. Итоговая сумма — более 137 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.
Истец настаивал — заправщик наполнил бак его автомобиля не дизелем, а бензином. В результате транспортному средству потребовался ремонта с промывкой всей топливной системы.
На претензию автовладельца в АЗС ответили — вины со стороны сотрудников станции нет. Позже, в суде, ответчик пытался переложить ответственность на заявителя. Упор делался на то, что ни заправщику, ни оператору на кассе водитель не назвал конкретный вид топлива. Но суд не прислушался к этим доводом.
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