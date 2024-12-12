12 декабря 2024

Пермяк отсудил у АЗС свыше 137 тысяч рублей за ошибку в обслуживании

© Служба новостей «URA.RU»
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В бак машины вместо дизеля залили бензин
В бак машины вместо дизеля залили бензин Фото:

Житель Перми добился компенсации от городской АЗС за допущенную ошибку в обслуживании. Действия сотрудника станции привели к поломке автомобиля, пояснила пресс-служба Пермского краевого суда.

«В пользу собственника поврежденной машины взысканы стоимость ремонта, компенсация морального вреда и штраф за невыплату ущерба в добровольном порядке. Итоговая сумма — более 137 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Истец настаивал — заправщик наполнил бак его автомобиля не дизелем, а бензином. В результате транспортному средству потребовался ремонта с промывкой всей топливной системы.

На претензию автовладельца в АЗС ответили — вины со стороны сотрудников станции нет. Позже, в суде, ответчик пытался переложить ответственность на заявителя. Упор делался на то, что ни заправщику, ни оператору на кассе водитель не назвал конкретный вид топлива. Но суд не прислушался к этим доводом.

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Житель Перми добился компенсации от городской АЗС за допущенную ошибку в обслуживании. Действия сотрудника станции привели к поломке автомобиля, пояснила пресс-служба Пермского краевого суда. «В пользу собственника поврежденной машины взысканы стоимость ремонта, компенсация морального вреда и штраф за невыплату ущерба в добровольном порядке. Итоговая сумма — более 137 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве. Истец настаивал — заправщик наполнил бак его автомобиля не дизелем, а бензином. В результате транспортному средству потребовался ремонта с промывкой всей топливной системы. На претензию автовладельца в АЗС ответили — вины со стороны сотрудников станции нет. Позже, в суде, ответчик пытался переложить ответственность на заявителя. Упор делался на то, что ни заправщику, ни оператору на кассе водитель не назвал конкретный вид топлива. Но суд не прислушался к этим доводом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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