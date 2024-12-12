12 декабря 2024

Худрук главного театра России получил премию «Золотой граммофон»

Дирижер Валерий Гергиев стал обладателем премии «Золотой граммофон»
© Служба новостей «URA.RU»
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Валерий Гергиев со сцены пожертвовал миллион рублей семье Героя России
Валерий Гергиев со сцены пожертвовал миллион рублей семье Героя России Фото:

Валерий Гергиев, известный российский дирижер и художественный руководитель Большого и Мариинского театров, был удостоен престижной премии «Золотой граммофон». Вручение награды прошло на XXIX церемонии на «ВТБ Арене» в Москве.

«Своим появлением здесь я хочу выразить надежду, что молодые музыканты будут иметь шанс занять положение, которое занимают яркие, знаковые фигуры в музыкальном мире», — передает РИА Новости слова Гергиева со сцены.

Гендиректор «Русской Медиагруппы» Владимир Киселев, который вручил приз дирижеру, выразил свое восхищение Валерием Гергиевым, подчеркнув его вклад в музыкальную культуру словом «легенда». Более того, маэстро проявил благотворительность. Он передал сертификат на один миллион рублей семье Героя России Таймураза Есенова

Ранее URA.RU писало, что на «Золотом граммофоне» в этом году выступит группа SEREBRO. Вокалистки обещали специальное шоу для премии.

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Валерий Гергиев, известный российский дирижер и художественный руководитель Большого и Мариинского театров, был удостоен престижной премии «Золотой граммофон». Вручение награды прошло на XXIX церемонии на «ВТБ Арене» в Москве. «Своим появлением здесь я хочу выразить надежду, что молодые музыканты будут иметь шанс занять положение, которое занимают яркие, знаковые фигуры в музыкальном мире», — передает РИА Новости слова Гергиева со сцены. Гендиректор «Русской Медиагруппы» Владимир Киселев, который вручил приз дирижеру, выразил свое восхищение Валерием Гергиевым, подчеркнув его вклад в музыкальную культуру словом «легенда». Более того, маэстро проявил благотворительность. Он передал сертификат на один миллион рублей семье Героя России Таймураза Есенова Ранее URA.RU писало, что на «Золотом граммофоне» в этом году выступит группа SEREBRO. Вокалистки обещали специальное шоу для премии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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