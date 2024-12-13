Ямальский маткапитал увеличил рождаемость в регионе

Более щедрая, чем в остальных регионах, программа материнского капитала на Ямале увеличивает рождаемость. Такие выводы сделали специалисты факультета государственного управления МГУ им. Ломоносова в ходе исследования, которое опубликовано на официальном сайте учреждения.
«Солидный материнский капитал в ЯНАО позволил увеличить рождаемость в регионе и затормозить негативную динамику по стране», — говорится в исследовании. Оно опубликовано на сайте МГУ.
С 2011 года регионы страны стали принимать собственные программы материнского капитала. Изначально суммы были скромными, но постепенно некоторые муниципалитеты существенно увеличили размер выплат. Одним из таких регионов стал ЯНАО. Родители, при рождении второго ребенка, получают 150 000 рублей. За третьего и последующих — по 500 000 рублей. Это самая большая выплата в России.
Примечательно, что скачка роста рождения первых детей в ЯНАО зафиксировано не было. Однако, согласно данным исследования, в разы увеличилось количество вторых и третьих рождений.
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