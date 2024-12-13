Задержаны два киллера, готовившие покушение на замдиректора КБ в Подмосковье

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Задержаны киллеры, готовившие убийство замдиректора оборонного предприятия в Подмосковье
Задержаны киллеры, готовившие убийство замдиректора оборонного предприятия в Подмосковье Фото:

В Московской области сотрудниками ФСБ были задержаны два человека. Они подозреваются в подготовке покушения на заместителя генерального директора предприятия «КБМ», известного производителя ракетных комплексов.

«В Московской области задержаны двое мужчин... 21-летний и 23-летний подельники в мессенджере получили заказ на убийство одного из заместителей директора АО НПК „КБМ“», — пишет MK.RU.

Организатор преступления предоставил наемникам сведения о домашнем адресе жертвы, марке и модели ее автомобиля, а также другую релевантную информацию. Кроме того, он указал местоположение укрытия, где было спрятано взрывное устройство, предназначенное для установки на транспортное средство.

Задержанные были пойманы в момент, когда они уже заложили взрывное устройство под днище автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. Предполагалось, что взрыв произойдет на следующее утро. В настоящее время продолжается поиск причастных к организации покушения лиц, включая заказчика.

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В Московской области сотрудниками ФСБ были задержаны два человека. Они подозреваются в подготовке покушения на заместителя генерального директора предприятия «КБМ», известного производителя ракетных комплексов. «В Московской области задержаны двое мужчин... 21-летний и 23-летний подельники в мессенджере получили заказ на убийство одного из заместителей директора АО НПК „КБМ“», — пишет MK.RU. Организатор преступления предоставил наемникам сведения о домашнем адресе жертвы, марке и модели ее автомобиля, а также другую релевантную информацию. Кроме того, он указал местоположение укрытия, где было спрятано взрывное устройство, предназначенное для установки на транспортное средство. Задержанные были пойманы в момент, когда они уже заложили взрывное устройство под днище автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. Предполагалось, что взрыв произойдет на следующее утро. В настоящее время продолжается поиск причастных к организации покушения лиц, включая заказчика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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