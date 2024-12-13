Задержаны два киллера, готовившие покушение на замдиректора КБ в Подмосковье

В Московской области сотрудниками ФСБ были задержаны два человека. Они подозреваются в подготовке покушения на заместителя генерального директора предприятия «КБМ», известного производителя ракетных комплексов.
«В Московской области задержаны двое мужчин... 21-летний и 23-летний подельники в мессенджере получили заказ на убийство одного из заместителей директора АО НПК „КБМ“», — пишет MK.RU.
Организатор преступления предоставил наемникам сведения о домашнем адресе жертвы, марке и модели ее автомобиля, а также другую релевантную информацию. Кроме того, он указал местоположение укрытия, где было спрятано взрывное устройство, предназначенное для установки на транспортное средство.
Задержанные были пойманы в момент, когда они уже заложили взрывное устройство под днище автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. Предполагалось, что взрыв произойдет на следующее утро. В настоящее время продолжается поиск причастных к организации покушения лиц, включая заказчика.
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