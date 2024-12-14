«Газпром» продлил контракт с главой пермских дочерних компаний Черезовым

Совет директоров ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» и АО «Газпром газораспределение Пермь» продлил полномочия руководителя компаний Сергея Черезова. Об этом сообщил источник, знакомый с планами региональных газовиков.
«Полномочия Сергея Черезова в „дочках“ „Газпрома“ продлили на три года», — пояснил собеседник издания «Коммерсант-Прикамье». Предыдущий контакт также продлевали на три года в 2021-ом.
Согласно данным из открытых источников, Черезов возглавил дочерние компании «Газпрома» в сентябре 2018 года. Он начинал свою карьеру в «Уралгазсервисе» (ныне АО «Газпром газораспределение Пермь»). Преодолел путь от мастера эксплуатационной службы до гендиректора газораспределительной организации. После — работал замгендиректора в ООО «Газпром межрегионгаз Пермь». В 2014 году Черезов возглавил ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» и АО «Газпром газораспределение Смоленск», но затем вернулся в пермские филиалы.
Также Черезов также являлся депутатом законодательного собрания Первого созыва (с 2006 по 2011 годы). В 2021 году его вновь избрали в краевой парламент по одномандатному округу №21.
В сентябре Черезов спас от сдачи в металлолом легендарный агрегат, который выпускал закрывшийся кунгурский завод. Об этом URA.RU писало ранее.
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