ВС РФ освободили Веселый Гай и Пушкино в ДНР

ВС РФ продвинулись на донецком направлении
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская армия установила контроль над двумя населенными пунктами в ДНР. А именно им удалось освободить Веселый Гай и Пушкино. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Российские военные освободили населенные пункты Веселый Гай и Пушкино», — заявили в оборонном ведомстве. Оба населенных пункта расположены в Донецкой Народной Республике.
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