Судьба четырех моряков после крушения судна в Керчи остается неизвестной

Судьба четырех моряков, пропавших после крушения танкеров у Керченского пролива, остается неизвестной. Об этом рассказали в экстренных службах.
«До сих пор не удалось установить местонахождение четырех человек», — передает сообщение экстренных служб «Интерфакс». Там добавили, что они могли находиться в машинном отделении или трюме во время аварии.
Спасательная операция все еще продолжается: некоторые моряки уже были спасены, другие еще остаются в воде. Танкер «Волгонефть 212» сел на мель из-за шторма в Керченском проливе. Второй танкер «Волгонефть 239» лег в дрейф.
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