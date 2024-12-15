Судьба четырех моряков после крушения судна в Керчи остается неизвестной

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Спасательная операция после крушения танкеров в Керченском проливе продолжается
Спасательная операция после крушения танкеров в Керченском проливе продолжается Фото:
новость из сюжета
Два танкера с нефтью и мазутом тонут около Керчи, на борту есть люди

Судьба четырех моряков, пропавших после крушения танкеров у Керченского пролива, остается неизвестной. Об этом рассказали в экстренных службах.

«До сих пор не удалось установить местонахождение четырех человек», — передает сообщение экстренных служб «Интерфакс». Там добавили, что они могли находиться в машинном отделении или трюме во время аварии.

Спасательная операция все еще продолжается: некоторые моряки уже были спасены, другие еще остаются в воде. Танкер «Волгонефть 212» сел на мель из-за шторма в Керченском проливе. Второй танкер «Волгонефть 239» лег в дрейф. 

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Судьба четырех моряков, пропавших после крушения танкеров у Керченского пролива, остается неизвестной. Об этом рассказали в экстренных службах. «До сих пор не удалось установить местонахождение четырех человек», — передает сообщение экстренных служб «Интерфакс». Там добавили, что они могли находиться в машинном отделении или трюме во время аварии. Спасательная операция все еще продолжается: некоторые моряки уже были спасены, другие еще остаются в воде. Танкер «Волгонефть 212» сел на мель из-за шторма в Керченском проливе. Второй танкер «Волгонефть 239» лег в дрейф. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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