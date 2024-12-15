Министр здравоохранения рассказал детали внедрения ИИ в медицину

Все регионы России должны в этом году закончить создание единой информационной системы. Она поможет использовать искусственный интеллект для диагностики и анализа медицинских данных, особенно в рентгенологии. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Все регионы должны завершить создание единой информационной системы в этом году. Эта система станет основой для применения ИИ, который будет использоваться для диагностики и оценки медицинских данных, особенно в рентгенологии», — заявил Мурашко в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Он добавил, что в каждом регионе России планируется внедрить минимум три программы для работы, особенно в удаленных районах, используя единое программное обеспечение. Мурашко подчеркнул важность обучения кадров — Сеченовский университет совместно со Сбером открыл школу цифровизации медицины, а колледжи готовят медсестер и фельдшеров к работе с новыми системами.
Министерство здравоохранения 10 декабря представило кодекс этики использования искусственного интеллекта в здравоохранении, направленный на укрепление доверия граждан к новым технологиям и помощь разработчикам в создании медицинских решений, передает «Ридус». Документ был разработан с участием экспертов и согласован Межведомственной рабочей группой.
Заслуженный врач России Геннадий Онищенко отметил, что применение искусственного интеллекта значительно облегчает работу врачей. Он также добавил, что Россия является одним из лидеров в использовании этих технологий в медицинской сфере, передает «Национальная служба новостей».
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