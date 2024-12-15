Представители США и Великобритании обсудили увеличение помощи Киеву

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в ходе телефонного разговора обсудили увеличение военной поддержки Украине. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер в письменном заявлении.
«Относительно Украины, они обсудили необходимость наращивания военной помощи», — заявил Миллер. Это подтверждает решимость двух стран усилить свою поддержку в ответ на текущие события.
В дополнение к вопросам о помощи Украине, Блинкен и Лэмми также обсудили ситуацию в Сирии. Они говорили о принципах, которые должны соблюдаться в переходный период и при формировании нового правительства, поддерживаемых США и странами региона. Блинкен «подчеркнул поддержку США представительного сирийского правительства, которое будет избрано сирийским народом».
Ранее URA.RU рассказало, что администрация нынешнего президента США Джо Байдена усиливает поддержку Украины, увеличивая объемы поставок оружия. Это происходит на фоне завершения его президентского срока и предполагает подготовку Киева к 2025 году
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