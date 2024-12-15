Новый мэр из ХМАО планирует отставку своего заместителя

Новый глава Нефтеюганска Юрий Чекунов готовит замену своему заместителю по социальным вопросам Андрею Пастухову. Об этом URA.RU рассказал источник в местном истеблишменте.
«Пастухову прочат отставку. Выделение дополнительной ставки для креатуры Чекунова забуксовало, и в новом бюджете эти деньги, насколько я знаю, не запланированы. Но от желания расставить своих людей на ключевые позиции мэр не отказывается, и Пастухов, к которому и так есть вопросы из-за проблемных контрактов, станет первым кандидатом на замену», — отмечает инсайдер.
По данным инсайдеров агентства, повышение прочат экс-коллеге Чекунова по «Центроспасу-Югории» Андрею Москвину. Он занимает пост советника главы города. «Однако пока нет точной уверенности, что Чекунов видит Москвина именно на посту зама по социалке. Вероятно, кадровые перестановки затронут и другие позиции в администрации», — предполагает инсайдер.
В пресс-службу администрации города направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что глава Нефтеюганска вышел с инициативой выделения дополнительной ставки вице-мэра. Дума заблокировала принятие этих поправок.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!