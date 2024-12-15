15 декабря 2024
14 декабря 2024

Новый мэр из ХМАО планирует отставку своего заместителя

Мэр Нефтеюганска Чекунов готовит замену своему заму по соцвопросам Пастухову
© Служба новостей «URA.RU»
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Андрею Пастухову прочат отставку с поста заместителя главы Нефтеюганска по соцвопросам
Андрею Пастухову прочат отставку с поста заместителя главы Нефтеюганска по соцвопросам Фото:

Новый глава Нефтеюганска Юрий Чекунов готовит замену своему заместителю по социальным вопросам Андрею Пастухову. Об этом URA.RU рассказал источник в местном истеблишменте.

«Пастухову прочат отставку. Выделение дополнительной ставки для креатуры Чекунова забуксовало, и в новом бюджете эти деньги, насколько я знаю, не запланированы. Но от желания расставить своих людей на ключевые позиции мэр не отказывается, и Пастухов, к которому и так есть вопросы из-за проблемных контрактов, станет первым кандидатом на замену», — отмечает инсайдер.

По данным инсайдеров агентства, повышение прочат экс-коллеге Чекунова по «Центроспасу-Югории» Андрею Москвину. Он занимает пост советника главы города. «Однако пока нет точной уверенности, что Чекунов видит Москвина именно на посту зама по социалке. Вероятно, кадровые перестановки затронут и другие позиции в администрации», — предполагает инсайдер.

В пресс-службу администрации города направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что глава Нефтеюганска вышел с инициативой выделения дополнительной ставки вице-мэра. Дума заблокировала принятие этих поправок.

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Новый глава Нефтеюганска Юрий Чекунов готовит замену своему заместителю по социальным вопросам Андрею Пастухову. Об этом URA.RU рассказал источник в местном истеблишменте. «Пастухову прочат отставку. Выделение дополнительной ставки для креатуры Чекунова забуксовало, и в новом бюджете эти деньги, насколько я знаю, не запланированы. Но от желания расставить своих людей на ключевые позиции мэр не отказывается, и Пастухов, к которому и так есть вопросы из-за проблемных контрактов, станет первым кандидатом на замену», — отмечает инсайдер. По данным инсайдеров агентства, повышение прочат экс-коллеге Чекунова по «Центроспасу-Югории» Андрею Москвину. Он занимает пост советника главы города. «Однако пока нет точной уверенности, что Чекунов видит Москвина именно на посту зама по социалке. Вероятно, кадровые перестановки затронут и другие позиции в администрации», — предполагает инсайдер. В пресс-службу администрации города направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что глава Нефтеюганска вышел с инициативой выделения дополнительной ставки вице-мэра. Дума заблокировала принятие этих поправок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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