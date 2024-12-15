15 декабря 2024

Пожилая женщина погибла при пожаре в СНТ Магнитогорска. Фото

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Учения МЧС. Тюмень, мчс, пожар, пожарные
Пожарные ликвидировали возгорание в частном доме (архивное фото) Фото:

Пожилая женщина погибла во время пожара в частном доме в садовом товариществе (СНТ) «Строитель-4» в городе Магнитогорске Челябинской области. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«Сотрудники Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона ликвидировали возгорание в СНТ „Строитель-4“. Жертвой огненной стихии стала 73-летняя хозяйка дома», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Трагедия произошла из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

В МЧС России напоминают, что нельзя пользоваться аварийными бытовыми приборами, перегружать сеть и оставлять электрообогреватели включенными на ночь. В жилье необходимо установить пожарный извещатель, который вовремя оповестит о нештатной ситуации.

Жертвой пожара стала 73-летняя женщина
Жертвой пожара стала 73-летняя женщина

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Пожилая женщина погибла во время пожара в частном доме в садовом товариществе (СНТ) «Строитель-4» в городе Магнитогорске Челябинской области. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «Сотрудники Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона ликвидировали возгорание в СНТ „Строитель-4“. Жертвой огненной стихии стала 73-летняя хозяйка дома», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Трагедия произошла из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. В МЧС России напоминают, что нельзя пользоваться аварийными бытовыми приборами, перегружать сеть и оставлять электрообогреватели включенными на ночь. В жилье необходимо установить пожарный извещатель, который вовремя оповестит о нештатной ситуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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