Пожилая женщина погибла при пожаре в СНТ Магнитогорска. Фото

16 декабря 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

Пожарные ликвидировали возгорание в частном доме (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пожилая женщина погибла во время пожара в частном доме в садовом товариществе (СНТ) «Строитель-4» в городе Магнитогорске Челябинской области. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «Сотрудники Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона ликвидировали возгорание в СНТ „Строитель-4“. Жертвой огненной стихии стала 73-летняя хозяйка дома», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Трагедия произошла из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. В МЧС России напоминают, что нельзя пользоваться аварийными бытовыми приборами, перегружать сеть и оставлять электрообогреватели включенными на ночь. В жилье необходимо установить пожарный извещатель, который вовремя оповестит о нештатной ситуации. Жертвой пожара стала 73-летняя женщина Telegram-канал «МЧС Челябинской области» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пожилая женщина погибла во время пожара в частном доме в садовом товариществе (СНТ) «Строитель-4» в городе Магнитогорске Челябинской области. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «Сотрудники Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона ликвидировали возгорание в СНТ „Строитель-4“. Жертвой огненной стихии стала 73-летняя хозяйка дома», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Трагедия произошла из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. В МЧС России напоминают, что нельзя пользоваться аварийными бытовыми приборами, перегружать сеть и оставлять электрообогреватели включенными на ночь. В жилье необходимо установить пожарный извещатель, который вовремя оповестит о нештатной ситуации.