Пожилая женщина погибла во время пожара в частном доме в садовом товариществе (СНТ) «Строитель-4» в городе Магнитогорске Челябинской области. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«Сотрудники Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона ликвидировали возгорание в СНТ „Строитель-4“. Жертвой огненной стихии стала 73-летняя хозяйка дома», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Трагедия произошла из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
В МЧС России напоминают, что нельзя пользоваться аварийными бытовыми приборами, перегружать сеть и оставлять электрообогреватели включенными на ночь. В жилье необходимо установить пожарный извещатель, который вовремя оповестит о нештатной ситуации.
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