Цены на такси в Перми растут быстрее, чем в Москве

Средняя стоимость поездки на такси в Перми за год увеличилась на 31%. В ноябре она достигла 466 рублей. При этом в Москве прирост составил 15%, цена выросла до 950 рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Максим».
«Разница в динамике цен обусловлена тем, что в Москве платежеспособность населения и цены на такси выше, чем в регионах. В последние три года идет компенсирующий рост в связи с увеличением расходов на оказание услуги, стоимости новых автомобилей и их обслуживания, кредитования, страхования. Также сказывается дефицит водителей на региональных рынках такси», — сообщили URA.RU в «Максим».
Ранее URA.RU рассказывало, что с сентября краевое министерство транспорта выдало 3,7 тысячи разрешений на работу в такси. Однако многие нелегальные водители пока не собираются получать разрешения, так как считают, что после этого их доходы снизятся. Летом вакансия для водителя такси с зарплатой 191,4 тысячи рублей возглавляла топ самых выгодных зарплатных предложений Пермского края.
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