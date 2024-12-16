В Ростове задержали маньяка, который с ножом напал на трех человек

Маньяк зарезал девушку и ранил еще двух человек в Ростовской области, пишет Shot. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что мужчина задержан.
«В Ростове-на-Дону мои коллеги по горячим следам задержали мужчину, нападавшего с ножом на местных жителей. Число пострадавших уточняется», — написала Волк в своем telegram-канале.
В Ростовской области произошло нападение неустановленного лица с ножом на группу людей. Сообщение об инциденте появилось в Telegram-канале Shot в понедельник, 16 декабря. Согласно предоставленной информации, нападение началось в подъезде жилого дома, где агрессор атаковал молодую женщину, передает «Царьград». Несмотря на ее попытки защититься, нападавший нанес ей множество ударов длинным ножом. По предварительным данным, пострадавшая скончалась от полученных травм в медицинском учреждении.
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