В России упали цены на красную икру

В России с середины ноября снизились цены на красную икру, к этому моменту цены на продукт за килограмм колебались от 9,5 до 11,5 тысяч рублей. На данный момент на рынке этого продукта много, а спрос упал из-за предыдущих высоких ценников. О ценах на икру сообщил председатель Рыбного союза Александр Панин.
«Икры в рынке много, спрос „подсел“ на такой высокой цене, икры более чем достаточно, то есть дефицита не будет, икра останется и на посленовогодний период, и до Масленицы доживет», — заявил Панин, его слова передает РИА «Новости». Он предположил, что в начале 2025 года цены на красную икру упадут еще на 10%.
Эксперт отметил, что в 2023 году в РФ было произведено свыше 25 тысяч тонн икры, что способствовало увеличению экспорта до девяти тысяч тонн. В результате на внутреннем рынке осталось 16 тысяч тонн икры. По словам Панина, даже несмотря на высокие цены, которые колебались от шести до восьми тысяч рублей за килограмм, такой объем красной икры не был полностью потреблен.
В 2024 году цены на продукцию достигли 13 тысяч рублей за килограмм, что вызвало обеспокоенность среди населения. Рост цен можно объяснить инфляцией и повышением ключевой ставкой. Однако главная причина — значительное сокращение объемов производства икры. Кроме того, в этом году производители и трейдеры активно работали над разогревом рынка, начав распространять информацию о плохом улове еще в августе, что спровоцировало ажиотаж на покупку красной икры.
Александр Панин добавил, что к середине ноября цены на икру в специализированных торговых сетях начали колебаться от 9,5 до 11,5 тысяч рублей за килограмм в зависимости от вида. Он также отметил, что в активный сезон продают соленую икру, а после Нового года начинается продажа солено-мороженой икры, которая имеет более низкие вкусовые характеристики и цену.
Помимо прочего, президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев сообщил, что стремительного повышения цен на красную икру не ожидается. Наоборот, в 2025 году рыбопромышленники ожидают стабилизацию ситуации со стоимостью продукта, передает RT.
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