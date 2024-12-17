17 декабря 2024

Житель ХМАО потерял миллион рублей, пытаясь отменить запись в больницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Нефтеюганска потерял миллион рублей, пытаясь отменить запись к врачу по телефону
Житель Нефтеюганска потерял миллион рублей, пытаясь отменить запись к врачу по телефону Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) житель потерял миллион рублей, когда пытался отменить запись в поликлинику. Об этом сообщила полиция ХМАО в telegram-канале.

«В ОМВД России по Нефтеюганскому району обратился гражданин 1954 года рождения, который сообщил, что мошенники под предлогом отмены записи в поликлинику попросили его продиктовать код из СМС-сообщения. В результате мошеннических действий мужчина потерял миллион рублей», — рассказали в полиции.

Мужчина получил сообщение, что ему нужно отменить запись в больницу. Потом пенсионеру позвонили «сотрудники ФСБ». Они сказали, что личные данные югорчанина были украдены, и для безопасности его деньги нужно перевести на специальный счет. Мужчина поверил и перевел миллион. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее URA.RU писало, что мошенники придумали новую схему кражи денег у жителей ХМАО. Югорчанам начали приходить СМС-сообщения об удержании части зарплаты для поддержки СВО.

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В Нефтеюганске (ХМАО) житель потерял миллион рублей, когда пытался отменить запись в поликлинику. Об этом сообщила полиция ХМАО в telegram-канале. «В ОМВД России по Нефтеюганскому району обратился гражданин 1954 года рождения, который сообщил, что мошенники под предлогом отмены записи в поликлинику попросили его продиктовать код из СМС-сообщения. В результате мошеннических действий мужчина потерял миллион рублей», — рассказали в полиции. Мужчина получил сообщение, что ему нужно отменить запись в больницу. Потом пенсионеру позвонили «сотрудники ФСБ». Они сказали, что личные данные югорчанина были украдены, и для безопасности его деньги нужно перевести на специальный счет. Мужчина поверил и перевел миллион. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ранее URA.RU писало, что мошенники придумали новую схему кражи денег у жителей ХМАО. Югорчанам начали приходить СМС-сообщения об удержании части зарплаты для поддержки СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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