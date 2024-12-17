Житель ХМАО потерял миллион рублей, пытаясь отменить запись в больницу

В Нефтеюганске (ХМАО) житель потерял миллион рублей, когда пытался отменить запись в поликлинику. Об этом сообщила полиция ХМАО в telegram-канале.
«В ОМВД России по Нефтеюганскому району обратился гражданин 1954 года рождения, который сообщил, что мошенники под предлогом отмены записи в поликлинику попросили его продиктовать код из СМС-сообщения. В результате мошеннических действий мужчина потерял миллион рублей», — рассказали в полиции.
Мужчина получил сообщение, что ему нужно отменить запись в больницу. Потом пенсионеру позвонили «сотрудники ФСБ». Они сказали, что личные данные югорчанина были украдены, и для безопасности его деньги нужно перевести на специальный счет. Мужчина поверил и перевел миллион. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Ранее URA.RU писало, что мошенники придумали новую схему кражи денег у жителей ХМАО. Югорчанам начали приходить СМС-сообщения об удержании части зарплаты для поддержки СВО.
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