Блогер с татуировкой Зеленского избежал срока за драку с украинцем в Екатеринбурге

В Екатеринбурге блогер Реутов избежал колонии за избиение украинца
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Виталий Реутов попал в скандал летом Фото:

Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал виновным в хулиганстве блогера Виталия Реутова, который избил украинца на улицах города. Однако тюремного заключения в колонии он избежал, сообщили URA.RU в инстанции. В 2022-м Реутов набил тату с президентом РФ Владимиром Путиным, который ухмыляется над главой Украины Владимиром Зеленским.

«Реутову назначено 400 часов обязательных работ», — сказали в райсуде. Ранее он получил штраф в 500 рублей за оскорбление горожанина.

Скандал вокруг Реутова развернулся в середине августа. Он, стоя на Porcshe с пивом возле торгового центра «Антей», оскорблял жителей Украины. Когда один из прохожих, заявил, что является «хохлом», Виталий подошел и ударил его локтем. Позднее блогер оправдался тем, что его якобы спровоцировали. Перед пострадавшим он извинился.

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Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал виновным в хулиганстве блогера Виталия Реутова, который избил украинца на улицах города. Однако тюремного заключения в колонии он избежал, сообщили URA.RU в инстанции. В 2022-м Реутов набил тату с президентом РФ Владимиром Путиным, который ухмыляется над главой Украины Владимиром Зеленским. «Реутову назначено 400 часов обязательных работ», — сказали в райсуде. Ранее он получил штраф в 500 рублей за оскорбление горожанина. Скандал вокруг Реутова развернулся в середине августа. Он, стоя на Porcshe с пивом возле торгового центра «Антей», оскорблял жителей Украины. Когда один из прохожих, заявил, что является «хохлом», Виталий подошел и ударил его локтем. Позднее блогер оправдался тем, что его якобы спровоцировали. Перед пострадавшим он извинился.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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