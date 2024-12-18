Блогер с татуировкой Зеленского избежал срока за драку с украинцем в Екатеринбурге

Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал виновным в хулиганстве блогера Виталия Реутова, который избил украинца на улицах города. Однако тюремного заключения в колонии он избежал, сообщили URA.RU в инстанции. В 2022-м Реутов набил тату с президентом РФ Владимиром Путиным, который ухмыляется над главой Украины Владимиром Зеленским.
«Реутову назначено 400 часов обязательных работ», — сказали в райсуде. Ранее он получил штраф в 500 рублей за оскорбление горожанина.
Скандал вокруг Реутова развернулся в середине августа. Он, стоя на Porcshe с пивом возле торгового центра «Антей», оскорблял жителей Украины. Когда один из прохожих, заявил, что является «хохлом», Виталий подошел и ударил его локтем. Позднее блогер оправдался тем, что его якобы спровоцировали. Перед пострадавшим он извинился.
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