«Президент, помоги!»: что тюменцы просят у Путина перед прямой линией и кому он уже помог

Президент России Владимир Путин 19 декабря проведет свою традиционную прямую линию. URA.RU подготовило список вопросов, с которыми к главе государства в последнее время обращались тюменцы, а также вспомнило, кому из жителей региона удавалось озвучить свои жалобы непосредственно во время прямых эфиров прошлых лет.
Тюменцы хотят воды, а еще жалуются на пытки и проблемы в Перевалово
В июне жители села Абатское записали обращение к Владимиру Путину. Они пожаловались, что в населенном пункте нет воды. Как выяснилось, проблема была в водозаборе, затопленном после паводка. Людям подвозили воду, а спустя месяц департаменту ЖКХ Тюменской области выделили 80 миллионов рублей для установки в селе станции очистки воды из реки Ишим.
В октябре по итогам заседания, где они получили 23 года и 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима, к Путину через СМИ обратились фигуранты дела о вымогательствах у проституток — Валерий Тюльков и Иван Магер. Мужчины заявили о пытках и «нечеловеческих» условиях содержания в СИЗО.
В декабре жители так называемого «коттеджного гетто» в Перевалово также попросили помощи у Путина. Они пожаловались на проблемы с подключением к электросетям и запрет на регистрационные действия. Через несколько дней стало известно, что вопрос с ограничениями на регистрацию недвижимости будет решен к 1 марта.
Отсутствие работы и воды
За последние десять лет проблемы Тюменской области звучали на прямых линиях нечасто. Обращения вывели в эфир в 2019-м и 2021-м годах.
Так, жительница села Каскара (Тюменский район) жаловалась Путину на отсутствие водопровода с питьевой водой. Когда проблема прозвучала, в село незамедлительно выехали съемочные группы федеральных телеканалов. После того, как жителей поселения вывели на прямой разговор с президентом, было озвучено, что водопровод в селе будет реконструирован и к нему смогут подключиться все желающие. Позднее власти отчитались, что эта работа успешно завершена.
В 2021 году жительница села Абатское рассказала президенту, что четыре года не может найти работу. Как пояснил губернатор Тюменской области Александр Моор, женщина состояла на учете в центре занятости, получала пособие по безработице, а также отучилась на секретаря, и была временно трудоустроена в рамках региональной программы. Все это время ей предлагали различные вакансии, но они заявительницу не устраивали.
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