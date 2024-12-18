Reuters: в Европе обсуждают отправку на Украину 100 тысяч военных

Reuters: В Европе обсуждают отправку на Украину 100 тысяч военных
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Численность может состоавить от 40 до 100 тысяч военных
Численность может состоавить от 40 до 100 тысяч военных Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Страны Европы могут отправить на Украину около 100 тысяч военных, если прекратится огонь или будет достигнуто мирное соглашение между Киевом и Москвой. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Европейские страны обсуждают отправку на Украину в случае прекращения огня или заключения мира воинского контингента. <...> По оценкам опрошенных агентством экспертов, войска могут насчитывать от 40 тыс. до 100 тыс. человек», — передает ТАСС сообщение Reuters со ссылкой на европейских чиновников.

По информации агентства, среди отправленных военных будут бойцы из ФРГ, Франции, Италии, Британии и Польши. Однако в Европе пока нет единого понимания о цели этой группировки. Солдаты будут либо обеспечивать соблюдение режима прекращения огня, либо сдерживать российские войска. 

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Страны Европы могут отправить на Украину около 100 тысяч военных, если прекратится огонь или будет достигнуто мирное соглашение между Киевом и Москвой. Об этом сообщило агентство Reuters. «Европейские страны обсуждают отправку на Украину в случае прекращения огня или заключения мира воинского контингента. <...> По оценкам опрошенных агентством экспертов, войска могут насчитывать от 40 тыс. до 100 тыс. человек», — передает ТАСС сообщение Reuters со ссылкой на европейских чиновников. По информации агентства, среди отправленных военных будут бойцы из ФРГ, Франции, Италии, Британии и Польши. Однако в Европе пока нет единого понимания о цели этой группировки. Солдаты будут либо обеспечивать соблюдение режима прекращения огня, либо сдерживать российские войска. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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