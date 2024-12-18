Reuters: в Европе обсуждают отправку на Украину 100 тысяч военных

Страны Европы могут отправить на Украину около 100 тысяч военных, если прекратится огонь или будет достигнуто мирное соглашение между Киевом и Москвой. Об этом сообщило агентство Reuters.
«Европейские страны обсуждают отправку на Украину в случае прекращения огня или заключения мира воинского контингента. <...> По оценкам опрошенных агентством экспертов, войска могут насчитывать от 40 тыс. до 100 тыс. человек», — передает ТАСС сообщение Reuters со ссылкой на европейских чиновников.
По информации агентства, среди отправленных военных будут бойцы из ФРГ, Франции, Италии, Британии и Польши. Однако в Европе пока нет единого понимания о цели этой группировки. Солдаты будут либо обеспечивать соблюдение режима прекращения огня, либо сдерживать российские войска.
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