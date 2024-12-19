Хинштейн: часть населенных пунктов Курской области «снесены с лица земли»

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Хинштейн заявил о серьезных последствиях атак ВСУ в регионе
Хинштейн заявил о серьезных последствиях атак ВСУ в регионе Фото:
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Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о значительных разрушениях в приграничных населенных пунктах региона, вызванных действиями ВСУ. По его словам, некоторые из этих территорий полностью «снесены с лица земли».

«Но, с высокой вероятностью, мы понимаем, что часть из них полностью либо частично снесены с лица земли, и нам предстоит отстраивать все это заново», — заявил Хинштейн в своем видеообращении. Оно опубликовано в его telegram-канале. 

Ранее Хинштейн после назначения на должность пообещал решить все проблемы жителей Курской области. По его словам, ни один житель региона не должен оставаться один на один со своими проблемами и бедами. Он также заявил, что власть должна не только уметь слышать людей, но и открыто реализовать меры по их поддержке. 

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Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о значительных разрушениях в приграничных населенных пунктах региона, вызванных действиями ВСУ. По его словам, некоторые из этих территорий полностью «снесены с лица земли». «Но, с высокой вероятностью, мы понимаем, что часть из них полностью либо частично снесены с лица земли, и нам предстоит отстраивать все это заново», — заявил Хинштейн в своем видеообращении. Оно опубликовано в его telegram-канале.  Ранее Хинштейн после назначения на должность пообещал решить все проблемы жителей Курской области. По его словам, ни один житель региона не должен оставаться один на один со своими проблемами и бедами. Он также заявил, что власть должна не только уметь слышать людей, но и открыто реализовать меры по их поддержке. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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