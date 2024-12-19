Хинштейн: часть населенных пунктов Курской области «снесены с лица земли»

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о значительных разрушениях в приграничных населенных пунктах региона, вызванных действиями ВСУ. По его словам, некоторые из этих территорий полностью «снесены с лица земли».
«Но, с высокой вероятностью, мы понимаем, что часть из них полностью либо частично снесены с лица земли, и нам предстоит отстраивать все это заново», — заявил Хинштейн в своем видеообращении. Оно опубликовано в его telegram-канале.
Ранее Хинштейн после назначения на должность пообещал решить все проблемы жителей Курской области. По его словам, ни один житель региона не должен оставаться один на один со своими проблемами и бедами. Он также заявил, что власть должна не только уметь слышать людей, но и открыто реализовать меры по их поддержке.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.