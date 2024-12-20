В минздраве отрицают связь скорой помощи с ритуальным агентством

Пермская станция скорой медицинской помощи не передает никакой информации каким-либо ритуальным агентствам. Об этом заявили в министерстве здравоохранения Пермского края после возбуждения уголовного дела в отношении одного из сотрудников станции.
«Пермская станция скорой медицинской помощи не имеет договорных и не договорных отношений с ритуальными/похоронными организациями, агентствами и лицами, оказывающими ритуальные услуги. Регистрация, обработка, сохранение информации составляющей врачебную тайну и обеспечение безопасности персональных данных, в ПССМП осуществляются с соблюдением законодательства», — сообщили URA.RU в минздраве. Администрация станции сейчас сотрудничает со следствием, добавили в ведомстве.
Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении одного из сотрудников станции скорой помощи. По версии правоохранителей, несколько лет медики передавали ритуальному агентству информацию об умерших.
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