В минздраве отрицают связь скорой помощи с ритуальным агентством

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Скорая сотрудничает со следствием
Скорая сотрудничает со следствием Фото:

Пермская станция скорой медицинской помощи не передает никакой информации каким-либо ритуальным агентствам. Об этом заявили в министерстве здравоохранения Пермского края после возбуждения уголовного дела в отношении одного из сотрудников станции.

«Пермская станция скорой медицинской помощи не имеет договорных и не договорных отношений с ритуальными/похоронными организациями, агентствами и лицами, оказывающими ритуальные услуги. Регистрация, обработка, сохранение информации составляющей врачебную тайну и обеспечение безопасности персональных данных, в ПССМП осуществляются с соблюдением законодательства», — сообщили URA.RU в минздраве. Администрация станции сейчас сотрудничает со следствием, добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении одного из сотрудников станции скорой помощи. По версии правоохранителей, несколько лет медики передавали ритуальному агентству информацию об умерших. 

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Пермская станция скорой медицинской помощи не передает никакой информации каким-либо ритуальным агентствам. Об этом заявили в министерстве здравоохранения Пермского края после возбуждения уголовного дела в отношении одного из сотрудников станции. «Пермская станция скорой медицинской помощи не имеет договорных и не договорных отношений с ритуальными/похоронными организациями, агентствами и лицами, оказывающими ритуальные услуги. Регистрация, обработка, сохранение информации составляющей врачебную тайну и обеспечение безопасности персональных данных, в ПССМП осуществляются с соблюдением законодательства», — сообщили URA.RU в минздраве. Администрация станции сейчас сотрудничает со следствием, добавили в ведомстве. Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении одного из сотрудников станции скорой помощи. По версии правоохранителей, несколько лет медики передавали ритуальному агентству информацию об умерших. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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