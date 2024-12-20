Минюст внес «Храм Сатаны» в реестр нежелательных организаций в РФ

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«Храм Сатаны» внесен в список нежелательных организаций России
«Храм Сатаны» внесен в список нежелательных организаций России Фото:

Министерство юстиции Российской Федерации внесло группу The Satanic Temple («Храм Сатаны») в реестр нежелательных организаций на территории РФ. Также в список иноагентов была добавлена российская журналистка и фотограф Виктория Ивлева-Йорк, сообщили в Минюсте РФ.

Ранее генеральная прокуратура России признала деятельность «Храма Сатаны» нежелательной. Организация, основанная в 2012 году в США, имеет отделения в разных странах и более десяти миллионов последователей по всему миру.

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Министерство юстиции Российской Федерации внесло группу The Satanic Temple («Храм Сатаны») в реестр нежелательных организаций на территории РФ. Также в список иноагентов была добавлена российская журналистка и фотограф Виктория Ивлева-Йорк, сообщили в Минюсте РФ. Ранее генеральная прокуратура России признала деятельность «Храма Сатаны» нежелательной. Организация, основанная в 2012 году в США, имеет отделения в разных странах и более десяти миллионов последователей по всему миру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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