Минюст внес «Храм Сатаны» в реестр нежелательных организаций в РФ

Министерство юстиции Российской Федерации внесло группу The Satanic Temple («Храм Сатаны») в реестр нежелательных организаций на территории РФ. Также в список иноагентов была добавлена российская журналистка и фотограф Виктория Ивлева-Йорк, сообщили в Минюсте РФ.
Ранее генеральная прокуратура России признала деятельность «Храма Сатаны» нежелательной. Организация, основанная в 2012 году в США, имеет отделения в разных странах и более десяти миллионов последователей по всему миру.
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