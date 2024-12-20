Екатеринбуржцам грозит мусорный коллапс

В Екатеринбурге жителям дома в переулке Переходном, 3А грозит мусорный коллапс — у дома пропала единственная мусорка, а все контейнерные площадки соседних домов недавно закрыли. Местные жители рассказали URA.RU, что представители управляющей компании соседнего дома запрещают им выкидывать мусор в их контейнеры.
«Выбрасывать мусор некуда: на территории дома мусорка не действует, поскольку нет подходящего места и спецавтобаза не сможет проехать и забрать мусор. Все контейнерные площадки соседних домов с недавних пор закрыты, представители УК „Октябрьская“ второй день сидят в авто и следят, чтобы никто из соседей не выбрасывал к ним. Кто-то вступает в перепалку с сотрудниками, кто-то просит открыть контейнеры, кто-то складывает рядом», — сообщил собеседник.
Мусорная площадка была установлена с нарушениями требований СанПиН, из-за чего ее пришлось убрать. Помимо этого, на нее поступало много жалоб от управляющих компаний соседних многоквартирных домов и зданий.
Управляющая компания дома (УК «Лето») уже обращалась в суд с требованием к администрации Екатеринбурга и Октябрьского района определить место для отходов, однако пока его не согласовали. Суд обязал управу выделить площадку для накопления «твердых коммунальных отходов», а бездействие администрации суд признал незаконным.
Пока УК представляла интересы жильцов дома в суде, они написали коллективную жалобу в МЧС на отсутствие подъезда к мусорке с другой стороны дома. Тогда ведомство потребовало управляющую компанию соседнего дома «Октябрьская» спилить парковочные ограждающие столбы. По словам местных жителей, с представителями УК пытались договориться по поводу мусора, но разговоры плодов не принесли.
Этот дом уже сталкивался с проблемой с коммунальными отходами. Зимой 2024 года из-за парковки возле контейнеров к мусорке не могли подъехать мусоровозы.
Корреспондент URA.RU обратился к представителям управляющих компаний и администрации района. Ответы будут опубликованы, как только поступят.
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