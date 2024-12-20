Свердловские трассы три дня подряд будет заметать снег

Инспекторы призвали водителей быть осторожнее из-за погодных условий (архивное фото)
В Свердловской области 22—24 декабря на трассах ожидаются снегопады. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».
«Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. 22—24 декабря небольшой снег, ночью местами умеренный снег. Будьте внимательны. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — говорится в сообщении.
Ранее дорожники предупредили водителей о сильном снегопаде на Пермском тракте. Автоинспекторы рекомендуют водителям быть осторожнее.
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