20 декабря 2024

Свердловские трассы три дня подряд будет заметать снег

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Много снега. Тюмень, снег, пробка, зима, движение, трасса, дорога, автомобили
Инспекторы призвали водителей быть осторожнее из-за погодных условий (архивное фото) Фото:

В Свердловской области 22—24 декабря на трассах ожидаются снегопады. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».

«Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. 22—24 декабря небольшой снег, ночью местами умеренный снег. Будьте внимательны. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — говорится в сообщении.

Ранее дорожники предупредили водителей о сильном снегопаде на Пермском тракте. Автоинспекторы рекомендуют водителям быть осторожнее.

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В Свердловской области 22—24 декабря на трассах ожидаются снегопады. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор». «Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. 22—24 декабря небольшой снег, ночью местами умеренный снег. Будьте внимательны. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — говорится в сообщении. Ранее дорожники предупредили водителей о сильном снегопаде на Пермском тракте. Автоинспекторы рекомендуют водителям быть осторожнее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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