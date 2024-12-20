Общество Транспорт Свердловские трассы три дня подряд будет заметать снег 21 декабря 2024 в 21:23 Размер текста - 17 + Инспекторы призвали водителей быть осторожнее из-за погодных условий (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Свердловской области 22—24 декабря на трассах ожидаются снегопады. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор». «Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. 22—24 декабря небольшой снег, ночью местами умеренный снег. Будьте внимательны. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — говорится в сообщении. Ранее дорожники предупредили водителей о сильном снегопаде на Пермском тракте. Автоинспекторы рекомендуют водителям быть осторожнее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Свердловской области 22—24 декабря на трассах ожидаются снегопады. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор». «Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. 22—24 декабря небольшой снег, ночью местами умеренный снег. Будьте внимательны. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — говорится в сообщении. Ранее дорожники предупредили водителей о сильном снегопаде на Пермском тракте. Автоинспекторы рекомендуют водителям быть осторожнее. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям