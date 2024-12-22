Путин сделал заявление о восстановлении отношений с США. Видео

Путин: у России никогда не пропадало желание восстановить отношения с США
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РФ готова восстановить отношения с США, заявил Владимир Путин
РФ готова восстановить отношения с США, заявил Владимир Путин Фото:

Россия никогда не теряла желания и до сих пор готова восстановить отношения с США. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. 

«Можно все сделать, если есть желание. У нас это желание никогда не пропадало», — заявил Путин в ходе интервью журналисту Павлу Зарубину. По словам российского лидера, как бы не складывались события в истории, они всегда принимают новые очертания, неизменными остаются только интересы. 

Ранее в этом же интервью Путин заявил, что риска начала Третьей мировой войны нет. Запад эскалирует ситуацию, но РФ готова ответить на все вызовы. Если противник поймет это, то получится прийти к компромиссу.  

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Россия никогда не теряла желания и до сих пор готова восстановить отношения с США. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.  «Можно все сделать, если есть желание. У нас это желание никогда не пропадало», — заявил Путин в ходе интервью журналисту Павлу Зарубину. По словам российского лидера, как бы не складывались события в истории, они всегда принимают новые очертания, неизменными остаются только интересы.  Ранее в этом же интервью Путин заявил, что риска начала Третьей мировой войны нет. Запад эскалирует ситуацию, но РФ готова ответить на все вызовы. Если противник поймет это, то получится прийти к компромиссу.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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