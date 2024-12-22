Россия никогда не теряла желания и до сих пор готова восстановить отношения с США. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Можно все сделать, если есть желание. У нас это желание никогда не пропадало», — заявил Путин в ходе интервью журналисту Павлу Зарубину. По словам российского лидера, как бы не складывались события в истории, они всегда принимают новые очертания, неизменными остаются только интересы.
Ранее в этом же интервью Путин заявил, что риска начала Третьей мировой войны нет. Запад эскалирует ситуацию, но РФ готова ответить на все вызовы. Если противник поймет это, то получится прийти к компромиссу.
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