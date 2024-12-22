22 декабря 2024

Премьер Венгрии Орбан: ситуация вокруг конфликта на Украине изменилась

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Виктора Орбана в Киев. Stock., флаг украины, флаг евросоюза, флаг венгрии, stock
Премьер-министр Венгрии считает, что его посредничество для достижения соглашения между Москвой и Киевом больше не актуально Фото:

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, подтвердил, что попытки страны посредничать в урегулировании конфликта на Украине не принесли ожидаемых результатов. Но, по его словам, наблюдается изменение ситуации, и обсуждения все чаще касаются вопросов мира.

«Если полгода назад, когда мы вступили в должность председателя Совета ЕС, говорить о мире было практически запрещено, то сейчас все говорят о мире. Вот как изменилась ситуация», — отметил Орбан в интервью телекомпании М1.

Он также выразил мнение о том, что его участие в роли посредника для достижения соглашения между Москвой и Киевом больше не актуально. По его словам, на политическую арену вступает новый, значительно более мощный участник. Орбан подтвердил, что связывает возможность разрешения украинского конфликта с предстоящей инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа.

При этом ранее Виктор Орбан заявил о превосходстве России над Евросоюзом в достижении своих целей. Об этом пишет «Царьград». Как сообщало URA.RU, Венгрия проводит переговоры с Россией и Украиной по вопросу поддержания транзита газа. Страна предлагает вариант перевода газа в венгерскую собственность на границе.

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Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, подтвердил, что попытки страны посредничать в урегулировании конфликта на Украине не принесли ожидаемых результатов. Но, по его словам, наблюдается изменение ситуации, и обсуждения все чаще касаются вопросов мира. «Если полгода назад, когда мы вступили в должность председателя Совета ЕС, говорить о мире было практически запрещено, то сейчас все говорят о мире. Вот как изменилась ситуация», — отметил Орбан в интервью телекомпании М1. Он также выразил мнение о том, что его участие в роли посредника для достижения соглашения между Москвой и Киевом больше не актуально. По его словам, на политическую арену вступает новый, значительно более мощный участник. Орбан подтвердил, что связывает возможность разрешения украинского конфликта с предстоящей инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа. При этом ранее Виктор Орбан заявил о превосходстве России над Евросоюзом в достижении своих целей. Об этом пишет «Царьград». Как сообщало URA.RU, Венгрия проводит переговоры с Россией и Украиной по вопросу поддержания транзита газа. Страна предлагает вариант перевода газа в венгерскую собственность на границе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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