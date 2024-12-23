В Москве вспыхнул мощный пожар, заблокированы люди

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В Москве горит двухэтажный склад
В Москве горит двухэтажный склад Фото:

В Москве на первой Горловской улице вспыхнул мощный пожар, охвативший 300 квадратных метров. По данным СМИ, горит двухэтажный склад, внутри могут быть заблокированы несколько сотрудников предприятия.

«Склад горит на 1-й Горловской улице в Москве, огонь быстро распространяется. Площадь пожара, предварительно, составляет 300 кв.м.», — передает РЕН ТВ.

По данным telegram-канала Shot, из помещения идет густой черный дым. На место уже направлены бригады МЧС. В здании в данный момент могут находиться сотрудники предприятия. Помимо этого, в складских помещениях размещено газовое оборудование, что создает риск взрыва.

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В Москве на первой Горловской улице вспыхнул мощный пожар, охвативший 300 квадратных метров. По данным СМИ, горит двухэтажный склад, внутри могут быть заблокированы несколько сотрудников предприятия. «Склад горит на 1-й Горловской улице в Москве, огонь быстро распространяется. Площадь пожара, предварительно, составляет 300 кв.м.», — передает РЕН ТВ. По данным telegram-канала Shot, из помещения идет густой черный дым. На место уже направлены бригады МЧС. В здании в данный момент могут находиться сотрудники предприятия. Помимо этого, в складских помещениях размещено газовое оборудование, что создает риск взрыва.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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