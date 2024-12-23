«Нетрадиционный гость» с прямой линии Путина задолжал налоговой крупную сумму

Mash: Влад Бумага имеет долг перед налоговой в 972 тысячи рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Влад Бумага, предположительно, имеет долг перед налоговой
Влад Бумага, предположительно, имеет долг перед налоговой Фото:

Российский блогер Влад Бумага, которого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков представил на «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным как «нетрадиционного гостя», задолжал налоговой миллион рублей. Об этом сообщал Mash. Однако на момент публикации авторы telegram-канала удалили соответствующий пост. 

«Влад Бумага задолжал налоговой миллион рублей. А еще его ищут приставы за неоплаченные автомобильные штрафы. По информации Mash, ФНС требует, чтобы блогер заплатил 972 тысяч рублей единого налогового платежа», — передавали авторы канала. Отмечалось, что задолженности перед налоговой у Бумаги скопились за несколько бизнесов. Mash писал, что на блогера завели административное дело. Однако официального подтверждения данной информации в настоящий момент нет. 

Во время «Прямой линии» с Путиным Влад Бумага задал вопрос Путину, поинтересовавшись у него замедлением YouTube. При этом блогер отметил, что в настоящий момент развиваются и отечественные сервисы. Песков отреагировал на вопрос молодого человека, отметив, что он прозвучал «солидно и умно».

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Российский блогер Влад Бумага, которого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков представил на «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным как «нетрадиционного гостя», задолжал налоговой миллион рублей. Об этом сообщал Mash. Однако на момент публикации авторы telegram-канала удалили соответствующий пост.  «Влад Бумага задолжал налоговой миллион рублей. А еще его ищут приставы за неоплаченные автомобильные штрафы. По информации Mash, ФНС требует, чтобы блогер заплатил 972 тысяч рублей единого налогового платежа», — передавали авторы канала. Отмечалось, что задолженности перед налоговой у Бумаги скопились за несколько бизнесов. Mash писал, что на блогера завели административное дело. Однако официального подтверждения данной информации в настоящий момент нет.  Во время «Прямой линии» с Путиным Влад Бумага задал вопрос Путину, поинтересовавшись у него замедлением YouTube. При этом блогер отметил, что в настоящий момент развиваются и отечественные сервисы. Песков отреагировал на вопрос молодого человека, отметив, что он прозвучал «солидно и умно».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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