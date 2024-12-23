МФО придумали, как навязывать россиянам микрокредиты

Российские микрофинансовые организации (МФО) начали использовать новый метод привлечения клиентов, предлагая «беспроцентные» займы. Они представляют собой предложения без процентов на короткий льготный период.
«Микрофинансовые организации начали активно использовать так называемые беспроцентные займы в качестве уловки для привлечения новых клиентов», — пишут «Известия». Такую схему МФО придумали после установления ЦБ РФ лимитов на выдачу кредитов лицам с высоким уровнем долговой нагрузки.
Глава проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева объяснила, что высокие ставки по «займам без процентов» аннулируются только при одном условии: если клиент погасит выданные средства до окончания льготного периода. Она также указала, что в некоторых случаях полная стоимость таких микрозаймов может достигать 292 процентов годовых.
Дополнительно МФО используют низкую финансовую грамотность граждан, предлагая перевести деньги на счет онлайн на срок до месяца и на сумму до 30 тысяч рублей. В случае несвоевременного погашения займа, комиссия за внесение средств через личный кабинет может составить до восьми процентов от суммы займа.
Ранее в Банке России заявили, что до 2027 года будет введена норма «один заем в руки до погашения». Также будет установлен период охлаждения, когда новый заем можно будет получить не раньше чем через три дня после того, как человек вернул МФО предыдущий долг, передает RT. Помимо этого, ЦБ также планирует снизить размер максимальной переплаты по потребительским займам с 130% до 100% от суммы долга.
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